El dúo que creó Instagram lanzó una nueva aplicación de noticias “basada en texto”, creyendo que pueden crear un competidor que desafíe a Twitter de Elon Musk y aborde la difusión de información errónea en línea.

Kevin Systrom y Mike Krieger , la pareja emprendedora que fundó y luego vendió la aplicación para compartir fotos Instagram a Facebook por mil millones de dólares en 2012, lanzaron una nueva compañía esta semana llamada Artifact.

Es una aplicación que utiliza inteligencia artificial para agregar noticias y artículos de estilo de vida que probablemente interesen a los usuarios, al tiempo que evita las llamadas “burbujas de filtro” al promocionar contenido que puede desafiar las vistas anteriores.

“[Es] un momento particularmente oportuno tanto en la industria de la tecnología, con la adquisición de Twitter por parte de Elon como el enfoque de Facebook en Metaverse”, dijo al Financial Times Kevin Systrom , cofundador y director ejecutivo.

“Y es particularmente un momento oportuno para centrarnos en el texto cuando más lo necesitamos debido a la atención de las personas a la información errónea y la forma en que consumimos las noticias hoy”, subrayó.

La pareja dejó Facebook en 2018 en medio de las tensiones por el creciente control sobre Instagram que ejerce la compañía dirigida por Mark Zuckerberg, y cuando los reguladores desafiaron al gigante tecnológico por las noticias falsas y la privacidad de los datos a raíz del escándalo de Cambridge Analytica.

Mientras tanto, la adquisición de Twitter por parte de Elon Musk el año pasado por US$ 44,000 millones fue seguida rápidamente por recortes brutales en aproximadamente la mitad de su fuerza laboral, incluidos muchos en los equipos de confianza y seguridad, que monitorean y vigilan la desinformación.

Systrom dijo que Artifact es un competidor potencial de Twitter para leer noticias y artículos de estilo de vida, pero por lo demás admiró los esfuerzos de Musk para cambiar un negocio en declive.

“Ciertamente hay algo de superposición [pero] solo en un área en particular”, dijo, y agregó: “Twitter es una de las propiedades de redes sociales más importantes del mundo, y merece tener un líder que crea en la app y quiera hacerla genial. Y eso es todo lo que he visto de Elon”.

Aún así, las tribulaciones recientes de Twitter muestran las dificultades que enfrentan todas las empresas de redes sociales, que han tenido problemas a medida que disminuye el gasto en publicidad. Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, Snap y el propietario de YouTube, Alphabet, han despedido a miles de empleados en los últimos meses, citando un entorno económico deprimido.

Systrom no se deja intimidar por estos vientos en contra. Él y Krieger hasta ahora se han negado a aceptar inversiones externas y han autofinanciado Artifact gastando “millones de un dígito” para construir la plataforma en los últimos dos años. El grupo tiene su sede en San Francisco y tiene solo siete empleados. Esto ha significado que Artifact ha evitado la crisis de financiación que ha afectado a Silicon Valley, ya que los inversores de capital de riesgo se resisten a realizar apuestas arriesgadas en empresas emergentes que queman dinero en efectivo.

“Obviamente, Instagram fue un éxito desde el primer día y pudimos recaudar dinero con bastante rapidez”, dijo Systrom . “La lección que aprendí es que contratas a tus inversores tanto como contratas a tus empleados, y debes elegir muy sabiamente... En este momento, tenemos mucho dinero en el banco y nuestro enfoque se centra principalmente en crear un gran producto que retenga a usuarios”.

Artifact utiliza el aprendizaje automático para escanear una lista seleccionada de sitios web de editores, que van desde organizaciones de noticias como The New York Times, Vogue y Financial Times, así como blogs más pequeños sobre intereses especializados. Cuanto más utilice el producto, más se personalizará el algoritmo.

Con el tiempo, los usuarios podrán seguir a otros usuarios y enviar mensajes privados a sus amigos como parte de las nuevas funciones que se están probando. El martes se abrió una lista de espera para usar la aplicación.

La plataforma puede mostrar publicidad personalizada en el futuro a aquellos usuarios que deseen acceder al contenido de forma gratuita, pero también está explorando opciones pagas, como suscripciones y acuerdos con editores establecidos, dijo Systrom.

Artifact seguirá siendo una colección seleccionada de fuentes aprobadas en lugar de una plataforma totalmente social, ya que los cofundadores quieren garantizar noticias e información de alta calidad. La empresa examina los sitios web a través de un sesgo de los medios y un proceso de verificación de hechos antes de aprobarlos. Sin embargo, el algoritmo entregará ocasionalmente contenido con el que un usuario puede no estar de acuerdo.

“Es realmente importante para nosotros dedicar una parte del feed que hacemos a explorar intereses tangenciales, otros lados de los problemas, editores que normalmente no verías”, agregó.

La puesta en marcha también se suma al entusiasmo por la IA que se está generando en Silicon Valley, impulsada por el rápido desarrollo de modelos de lenguaje basados en texto, como ChatGPT de Open AI.

“Cuando comenzamos Instagram, estaba claro que todos iban a tener una cámara en el bolsillo. Estaba claro que todos iban a compartir esas fotos de una manera mucho más en tiempo real”, dijo Systrom. “Esto se siente como una ola similar”.