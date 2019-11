Veritas Genetics, empresa de pruebas de ADN, sufrió una falla de seguridad que vulneró información de clientes, dijo la startup.

Veritas, que vende secuenciación del genoma completo por US$ 599, dijo que detectó que un usuario no autorizado había accedido “recientemente” a un portal para clientes. La compañía indicó que el portal no contenía datos genéticos, resultados de pruebas de ADN o registros médicos.

“La seguridad y privacidad de la información del cliente es una prioridad, y contamos con procesos y procedimientos de seguridad que abarcan este compromiso, incluida la segregación y protección de datos genómicos en sistemas separados”, dijo Veritas, con sede en Danvers, Massachusetts.

Veritas se promociona como una de las compañías más sofisticadas a nivel científico que han surgido en los últimos años en la venta de pruebas de ADN a consumidores. A diferencia de 23andMe Inc. y otros que analizan solo una pequeña fracción del ADN de una persona, Veritas secuencia los 6,400 millones de letras de un genoma. La firma promete información sobre cientos de enfermedades y afecciones y riesgos genéticos que se podrían transmitir a los hijos.

La compañía se negó a dar más detalles sobre la información a la que se tuvo acceso como resultado de la falla y dijo que solo unos pocos clientes se vieron potencialmente afectados. Veritas confirmó que una vez que se enteró del acceso no autorizado a su sistema de atención al cliente, solucionó el problema, inició una investigación y contactó a expertos externos en seguridad cibernética.

"Nuestra investigación forense está en curso y notificaremos a cualquier persona potencialmente afectada como corresponda según la ley aplicable", dijo la compañía. Una mezcla de leyes estatales y federales rigen la privacidad de los datos de salud y de clientes, y podría exigir a las empresas que notifiquen a las personas si sus datos han sido expuestos.

No informó cuándo exactamente detectó el fallo o cuánto tiempo había estado expuesto el sistema.

Veritas dijo en julio que había secuenciado 5,000 genomas, y que tenía el objetivo de secuenciar más de 150,000 en el 2021. La compañía ha recaudado más de US$ 50 millones en fondos de riesgo, según Crunchbase.

A medida que las pruebas genéticas crecen en popularidad, también han aumentado las preocupaciones sobre la privacidad. La secuenciación del genoma completo es un producto caro y de nicho, pero las pruebas de genotipado más baratas son cada vez más populares. Más de 25 millones de personas han realizado pruebas con 23andMe y Ancestry.com.