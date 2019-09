Facebook Inc presentó hoy nuevos modelos de su dispositivo de videochat Portal, la primera incursión de la compañía en hardware de transmisión televisiva, aunque ofreció una selección limitada de servicios de suscripción.

Facebook busca expandirse en formas de comunicación más privadas, después de años de crecimiento ralentizado de usuarios, escándalos por su manejo de datos privados y llamados a cambiar su enfoque de moderación de contenido.

La compañía ya es uno de los principales actores mundiales en mensajería privada. Sus aplicaciones WhatsApp, Messenger e Instagram son usadas por 2.400 millones de personas cada mes.

Facebook mantiene ese enfoque con Portal, agregando la capacidad para llamadas de WhatsApp junto con mejoras a una cámara gran angular que mantiene a los usuarios enfocados mientras se mueven por una habitación.

Facebook Inc presentó nuevos modelos de su dispositivo de videochat Portal. (Foto: AFP)

Los modelos estándar de Portal, que se empiezan a despachar el 15 de octubre, se venderán en versiones de US$ 129 y US$ 179. Portal TV costará US$ 149 y llegará a las tiendas el 5 de noviembre.

Facebook espera que la naturaleza social de sus productos sea su gancho de venta, permitiendo a los usuarios ver programas juntos mientras interactúan a través de videollamadas en la misma pantalla.

"Creo que dentro de un par de años, si tienes un dispositivo de transmisión inteligente que no tiene una cámara que te permita hacer videollamadas, no vas a tener un producto competitivo", dijo el vicepresidente de realidad aumentada y virtual de Facebook, Andrew Bosworth.

El gerente de productos Phil Par muestra cómo usar Facebook Portal TV. (Foto: AFP)

El ejecutivo también destacó las protecciones de privacidad como el procesamiento local de funciones inteligentes en los dispositivos, lo que significa que la mayoría de los datos de los usuarios no se enviarán de vuelta a los servidores de Facebook.

Pero Portal TV ofrece solo pocas aplicaciones de música y tiene opciones limitadas para la programación de televisión, lo que significa que podría resultarle complicado atraer a consumidores acostumbrados a rivales con contenido amplio, como Apple TV, Netflix y Roku.