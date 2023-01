Foxconn Technology Group y Wistron Corp. han enviado cada uno más de US$ 1,000 millones en dispositivos de marca de Apple al extranjero en los primeros nueve meses del año fiscal que finaliza en marzo de 2023, dijeron personas familiarizadas con el asunto. Pegatron Corp., otro importante fabricante por contrato de Apple, está en vías de enviar alrededor de US$ 500 millones en dispositivos al extranjero para fines de enero, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas dado que la información es privada.

Las cifras de exportación en rápido crecimiento de Apple ilustran cómo está aumentando sus operaciones fuera de China, donde el caos en la planta principal de Foxconn en Zhengzhou expuso vulnerabilidades en la cadena de suministro de la empresa con sede en Cupertino y la obligó a recortar las estimaciones de producción. Eso agravó el problema de la desaparición de la demanda de productos electrónicos a medida que los consumidores sopesan los riesgos de una recesión global.

Apple, la empresa más valiosa del mundo, comenzó apenas el año pasado a ensamblar sus últimos modelos de iPhone en India, una ruptura significativa de su práctica de reservar gran parte del proceso a las gigantescas fábricas chinas dirigidas por sus principales ensambladores taiwaneses, incluido Foxconn.

Si bien India representa solo una fracción de la producción de iPhones, el aumento de las exportaciones es un buen augurio para el plan del primer ministro, Narendra Modi, para hacer del país una alternativa a China como fábrica para el mundo.

La políticas cero COVID-19 de China y un episodio de violencia en la planta de Zhengzhou, apodada iPhone City debido a que es el centro de producción grande del mundo para el dispositivo, pusieron al descubierto los peligros de depender del país. Si bien Pekín ha abandonado ese enfoque para contener el virus, Apple y otras empresas globales están explorando lugares alternativos más que nunca.

La vasta fuerza laboral de India, el apoyo de Modi y un mercado local próspero lo convierten en un candidato principal para asumir una mayor fabricación de productos electrónicos. Foxconn, el mayor proveedor de Apple, comenzó a construir plantas en el país hace más de cinco años anticipándose a la necesidad de ampliar su rango geográfico.

Un punto de venta reciente es una serie de nuevos incentivos gubernamentales, una piedra angular del impulso de Modi para hacer de India un centro de fabricación de productos electrónicos. Foxconn obtuvo 3,600 millones de rupias (US$ 44 millones) en beneficios en el primer año del llamado esquema de incentivos vinculados a la producción, mientras que las solicitudes de Wistron se están procesando actualmente, dijeron las personas.

Los representantes de Apple, Foxconn y Wistron no respondieron a los correos electrónicos en busca de comentarios. Un portavoz de Pegatron declinó hacer declaraciones.

Los fabricantes por contrato de Apple actualmente producen iPhones en plantas en el sur de India. Pero la producción en el país apenas comienza. Aproximadamente 3 millones de los dispositivos se fabricaron en India en el 2021, en comparación con 230 millones en China, según estimados de Bloomberg Intelligence.

Pero salir de China, donde Apple ha construido una cadena de suministro profunda durante casi dos décadas, no es fácil. Un análisis Bloomberg Intelligence estimó que tomaría alrededor de ocho años trasladar solo el 10% de la capacidad de producción de Apple fuera de China, donde se fabrica aproximadamente el 98% de los iPhones de la empresa.

Más allá de los teléfonos inteligentes, el país está elaborando planes para aumentar los incentivos financieros para los fabricantes de tabletas y computadoras portátiles, con la esperanza de atraer a Apple para que fabrique localmente de todo, desde auriculares hasta MacBooks, así como también para atraer a otras marcas. También se espera que el fabricante de iPhones abra su primera tienda minorista en India en el 2023, luego de cumplir con ciertos criterios impuestos a los minoristas extranjeros.