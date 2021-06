La situación política obliga a muchos peruanos a buscar resguardar sus fondos. Qué tan viable es confiar en las criptomonedas como ahorro. El director de Sumara Hub Legal, Álvaro Castro Lora, expresa que mucha gente ve como refugio a este medio digital de intercambio porque su precio no depende de la estabilidad económica del país y porque su ubicación no es física y no se puede embargar.

“Son señales que estamos en un momento de cambio, de evaluar nuevas reservas de valor. Mi posición es que no debes poner el dinero indispensable para tu supervivencia, sino tomarlo como una alternativa de inversión especulativa y de largo plazo”, apunta.

Por su lado, el docente de posgrado en Finanzas de la Universidad de Piura, Yang Chang, tiene una idea distinta. Cree que como ahorro la criptomoneda puede ser riesgosa “porque fluctúa bastante y no tiene sustento económico”. Y no es igual a comprar un activo financiero como un bono o una acción, donde esperas un resultado operativo respecto a su potencial.

Añade que en el caso de la criptomoneda es básicamente especulativo, no existe sustento económico para la valorización de la moneda, sino simplemente la demanda del producto. Es como jugarse una lotería, dice, y depende de la aversión al riesgo que se tenga para considerarlo una opción de ahorro.

Matías Romero, country manager de Buenbit, añade que no todas las criptomonedas tienen la volatilidad como el bitcóin, y una opción de ahorro son las monedas estables o stablecoins, que tienen la propiedad de ser descentralizadas y se apoyan en el blockchain.

Una de ellas es el DAI o dólar digital, que está indexado al dólar estadounidense y su precio está a la par con esa moneda. “El respaldo que tiene es la sobrecolaterización, significa que tiene detrás otros criptoactivos con una garantía mayor a un dólar, y si cambian de valor, el DAI sigue manteniendo su precio”, acota.

Castro añade que en las últimas semanas ha habido mucho interés de los usuarios en Perú en estas monedas estables. En Buenbit el monto mínimo de transacción es de US$ 6,000.

Regulación

A propósito del caso de El Salvador donde la semana pasada se aprobó al bitcóin como moneda legal, Castro Lora señaló que es revolucionario porque nadie en ese país podrá negarse a recibir la criptodivisa como forma de pago para comprar, por ejemplo, un auto o una casa.

Refiere que Perú está lejos de llegar a una situación así al no haber regulación al respecto. “Hay una discusión legal en el mundo sobre si la actividad misma que se genera alrededor de las criptomonedas deben tener una regulación especial y es complicado decirlo”.

Lo que sí tiene claro es que es indispensable contar con un reconocimiento regulatorio, porque si una casa de cambio de criptomonedas quiere operar en el Perú, debe tener una cuenta recaudadora, y le pueden cerrar esa cuenta si el banco considera que está haciendo un tipo de lavado de activo.

“Y estas empresas normalmente tienen protocolos de blanqueo de capital, pero no tienen reconocimiento legal para registrar a su Oficial de Cumplimiento ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), por lo que el banco puede decir que no están cumpliendo con las normas y le cierra la cuenta. Eso está pasando”, asevera Castro Lora.

Puntualiza que hace casi un año el jefe de la UIF anunció que estaban trabajando en una regulación que reconozca a las plataformas de criptomonedas y eso se vuelve más urgente por la gran cantidad de peruanos que tienen este tipo de activos.