El robot, apodado Digit y fabricado por Agility Robotics, una startup con sede en Corvallis, Oregon, tarda un poco en agarrar la ropa Spanx y colocarla en una cinta transportadora, pero promete mejorar con el tiempo.

Agility Robotics ha atraído inversiones de Amazon.com Inc. y está abriendo una planta de producción en Salem, Oregón, que eventualmente tendrá capacidad para producir hasta 10,000 robots al año, dijo Damion Shelton , director ejecutivo y cofundador, en una entrevista telefónica.

El robot tiene algunas limitaciones. Con una altura de 5 pies y 9 pulgadas (1.80 cm) y un peso de 140 libras (64 kilogramos), Digit solo puede transportar 35 libras. Su batería dura aproximadamente dos horas en la actualidad, pero se espera que ese tiempo de funcionamiento se duplique con el modelo de producción, dijo Shelton .

LEA TAMBIÉN: Los robots aún no superan a los humanos pero se están poniendo al día

Teniendo en cuenta el precio del robot y su vida útil de unas 20,000 horas, el precio para operarlo es de entre 10 y 12 dólares la hora. Con el aumento de producción, se espera que ese costo caiga a 2 o 3 dólares por hora más los gastos generales del software, dijo Shelton .

La forma humana del robot le permite operar en espacios diseñados para trabajadores. Con dos pies, el robot puede pasar por encima de objetos y sus dos brazos le permiten alcanzarlos, dijo Shelton .

Los compañeros humanos del robot agradecen la ayuda. “Es increíble ver que Digit ayuda a minimizar la tensión para mis compañeros”, dijo Jesús Islas, planificador asociado del almacén.

Digit no es el único robot humanoide que existe. Elon Musk ha promocionado el concepto de robot Optimus de Tesla Inc. El robot Atlas fabricado por Boston Dynamics, adquirido por Hyundai Motor Co. en 2021, puede hacer volteretas hacia atrás.

La demanda de robots móviles autónomos (dispositivos planos que funcionan con ruedas y pueden transportar artículos por los almacenes) se ha disparado porque eliminan la necesidad de que los trabajadores caminen por almacenes cavernosos.

Que los robots humanoides se utilicen más ampliamente dependerá de cuán prácticas y rentables sean las máquinas, dijo Jeff Burnstein, presidente de la Asociación para el Avance de la Automatización.

“Al igual que con cualquier otro desarrollo robótico, todo se reduce al caso de negocio”, dijo.