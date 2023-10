El Global Digital Trust Insights 2024 de PwC reveló que el porcentaje de empresas que han sufrido una vulneración de datos superior al millón de dólares ha aumentado significativamente respecto al año pasado, del 27% al 36%.

Dicho estudio también reveló que las empresas ven el auge de la IA Generativa con una mezcla de escepticismo y entusiasmo.

Asimismo, el 31% de los participantes e stá aumentando sus presupuestos entre 6% y 10% en ciberseguridad para protegerse de los ciberataques.

La encuesta, se realizó a 3.800 líderes empresariales y tecnológicos de 71 países.

Respecto a las empresas latinoamericanas, indicaron que el presupuesto para ciberseguridad en 2024 aumentará entre un 6% y un 10%, con el objetivo de destinarlo a: servicios de seguridad gestionados (38%); seguridad de aplicación (33%); gestión de identidad y acceso (33%); así como en seguridad en la nube (32%).

“En un contexto de recesión económica y de constante aceleración digital, los líderes de las organizaciones en el Perú demandan a sus equipos de TI y Cyber, obtener el mayor beneficio de las inversiones en ciberseguridad mitigando los riesgos más críticos que pudieran impactar en su negocio”, señala Alexander García, Socio de Ciberseguridad y TI de PwC Perú

Por otro lado, el estudio dio a conocer que las empresas que destinar una parte de su presupuesto en ciberseguridad, reportan un mayor número de beneficios y una menor incidencia de brechas cibernéticas que tienen un costo de US$ 1 millón.

El sector salud es el más vulnerable ante riesgos cibernéticos

De acuerdo al estudio, a nivel global, el costo promedio de los ciberataques fue de US$ 4.4 millones, mientras que en el sector salud este es un 25% mayor: alcanzando los US$ 5.3 millones. De hecho, casi la mitad (47%) de todas las organizaciones sanitarias encuestadas informaron de una violación de datos de US$ 1 millón.

Además, las empresas con más de US$ 10,000 millones informan de filtraciones por un valor de US$ 7.2 millones, mientras que las empresas con menos de US$ 1,000 millones informan de daños por un valor de US$ 1.9 millones.

El auge de la IA Generativa

Dicho estudio también revela que el 52% de empresas encuestadas espera que la GenAI provoque ciberataques catastróficos en los próximos 12 meses.

Sin embargo, también existe entusiasmo ante esta tecnología. Casi ocho de cada 10 (77%) coincidieron en su intención de utilizar la GenAI de forma ética y responsable.

Además, tres cuartas partes de los líderes empresariales y tecnológicos expresaron su interés por el potencial de la IA Generativa :

El 77% está de acuerdo en que “la IA Generativa ayudará a su organización a desarrollar nuevas líneas de negocio en los próximos tres años”;

El 74% está de acuerdo en que “el uso personal de la IA Generativa por parte de los empleados dará lugar a aumentos tangibles de su productividad en los próximos 12 meses”;

El 75% está de acuerdo en que “los procesos impulsados por la IA Generativa dentro de una organización aumentarán la productividad de los empleados en los próximos 12 meses”.

Los líderes empresariales redoblan la inversión en ciberseguridad

Los líderes empresariales y tecnológicos consideran que los riesgos digitales y tecnológicos son los principales factores a los que dan prioridad para su mitigación en los próximos 12 meses.

En este sentido, las tres principales amenazas cibernéticas que contemplan a nivel global son: amenazas relacionadas con la nube, ataques a dispositivos conectados y operaciones de pirateo y filtración.