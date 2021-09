El Asistente de Google viene trabajando en una nueva herramienta, la cual evitará decir el clásico y tradicional ‘Hey Google’ para que el software de Android se active. Es aquí donde nuevas palabras o comandos han surgido para seguir utilizando Google Assistant.

Cuando los usuarios Android quieren ordenarle una tarea al Asistente de Google primero tienen que decir ´Ok Google´, de lo contrario el aplicativo no hace caso; sin embargo, la gigante tecnológica está pensando en dejar atrás el ´Hey Google´ para que ahora pueda activarlo a través de diferentes comandos.

Es importante aclarar que la frase ´Ok Google´ no será eliminada, ya que si quiere ordenarle algo al aplicativo a través del motor de búsqueda por voz sí será necesario aplicarla. No obstante, si le pedirá tareas cotidianas como: programar una alarma, responder o rechazar llamadas, preguntarle la hora, el tiempo, etc., podrá utilizar otros comandos.

Cuáles son las frases que reemplazarán al ´Ok Google´

De acuerdo con la información difundida por el portal web 9to5Google, en una versión beta de Google se pudo filtrar una serie de comandos que utilizarán en reemplazo del ´Ok Google´ al momento de interactuar con su Smartphone, ¿Cuáles son?:

Establecer alarmas: ´Establecer una alarma para las 7 a. M.´

Cancelar alarmas: ´Cancelar la alarma´.

Mostrar alarmas: ´¿A qué hora está configurada mi alarma?´

Enviar transmisiones: ´Enviar una transmisión´.

Responder a las llamadas: ´Responder” y “Rechazar´.

Pregunte sobre la hora: ´¿Qué hora es?´

Pregunte sobre el tiempo: ´¿Qué tiempo hace?´

Enciende y apaga las luces: ´Enciende las luces´.

Enciende y apaga las luces: ´Aumenta el brillo´.

Control de volumen: ´Sube el volumen´.

Pausar y reanudar la música: ´Pausar la música´.

Omitir pistas: ´Omitir esta canción´.

Establecer temporizadores: ´Establecer un temporizador para 2 minutos´.

Cancelar temporizadores: ´Cancelar el temporizador´.

Pausar y reanudar temporizadores: ´Pausar temporizador´.

Restablecer temporizadores: ´Restablecer temporizador´.

Mostrar temporizadores: ´¿Cuánto tiempo queda?´.

Recordatorios: ´Crea un recordatorio´.

Notas familiares: ´Crea una nota familiar´

Google aún no tiene una fecha de lanzamiento específica para esta nueva función, además, tampoco se sabe si será limitada, ya que próximamente saldrá Android 12 y podría ser exclusivamente para dicha versión del sistema operativo del robot. Por el momento, solo queda esperar a que la compañía de la gran ´G´ se pronuncie.

¿Tiene algún problema con el Asistente de Google? Si la aplicación no funciona o no responde a “Ok Google” ingresar al siguiente enlace para seguir una serie de pasos que puedan solucionar el inconveniente. Para obtener más ayuda o solucionar problemas relacionados con dispositivos iPhone o iPad, consultar cómo solucionar problemas en un teléfono o tablet.