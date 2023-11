Arabia Saudita está considerando invertir en la producción de baterías para vehículos eléctricos y en la fabricación de vehículos propulsados por hidrógeno como siguiente paso en sus planes para construir un nexo para la fabricación de automóviles en Oriente Medio, dijo el ministro de Inversiones, Khalid Al-Falih, en entrevista con Bloomberg Television.

“Lo que sigue es la cadena de suministro”, dijo Falih el miércoles en el marco del Bloomberg New Economy Forum en Singapur. Las autoridades “esperan que las baterías para vehículos eléctricos sean una oportunidad clave para la fabricación de la cadena de suministro”.

Siete años después de que el príncipe heredero Mohamed bin Salmán pusiera en marcha su programa para desligar al país de los hidrocarburos, la atención se centra cada vez más en la manufactura después de escasos avances en la diversificación de una economía que todavía depende del petróleo y sus derivados cercanos —petroquímicos y plásticos— para el desarrollo de más del 90% de sus exportaciones.

Los esfuerzos saudíes ahora también se centran en la energía renovable y la extracción de minerales necesarios para desarrollar productos químicos para baterías. Arabia Saudita ya se ha fijado el objetivo de producir 500,000 vehículos eléctricos para 2030.

Mientras el reino busca crear una red más amplia de proveedores en torno a su naciente industria automotriz, el fondo saudí llegó a un acuerdo con Pirelli SpA para construir una planta de neumáticos de más de US$ 550 millones que prestaría servicios a empresas como el fabricante de vehículos eléctricos Lucid Group Inc. y Hyundai Motors Co., que están desarrollando plantas en la costa oeste del país.

Como parte de un esfuerzo por atraer inversión y talento extranjero, Arabia Saudita este año restringió que las entidades estatales hagan negocios con empresas internacionales que no tengan su sede regional en el país para enero de 2024. Adicionalmente, fijó como objetivo para fin de año que 160 empresas globales gestionen sus operaciones en Oriente Medio desde Arabia Saudita.

Al-Falih dijo que se han emitido más de 180 licencias para que las empresas califiquen para recibir incentivos especiales proporcionados a quienes establezcan una sede regional. “La tasa está aumentando a una tasa de 10 empresas por semana que obtienen licencias”, dijo.

Además de las empresas industriales, algunos bancos también han hecho del reino su centro regional, dijo Al-Falih, evitando nombrarlos.

El miércoles, el reino revisó drásticamente al alza sus estimaciones de inversión extranjera directa en la economía de US$ 1.1 billones como resultado de un cambio de metodología. Las entradas de capital del año pasado se estiman ahora en US$ 33,000 millones, más del cuádruple de la evaluación anterior de US$ 8,000 millones.

Al-Falih dijo que Arabia Saudita solía depender de su banco central para las estimaciones de IED, pero ahora “ha hecho la transición al sistema de contabilidad del patrón oro según la metodología del FMI, que en realidad consiste en medir el último dólar de los estados financieros de todos inversionistas internacionales registrados en el reino”.

El ministro dijo no estar particularmente preocupado ante una posible pausa en los flujos de inversión hacia la región debido a la guerra de Israel contra Hamás, especialmente dadas las oportunidades que se ofrecen en Arabia Saudita.

“Cumplimos todos los requisitos”, dijo Al-Falih. “Más allá de la situación actual en Europa y la tensión en Medio Oriente aquí y en algunas partes de Asia, la gente mirará a su alrededor y encontrará que Arabia Saudita es el mejor destino para invertir”.