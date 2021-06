Los compradores de Amazon.com en Estados Unidos gastaron menos por pedido durante las primeras 32 horas de la venta anual del evento de descuentos Prime Day, comparado con los dos años anteriores, según Numerator. El reporte sugiere que los compradores acuden en masa al sitio para comprar pañales y cereales en lugar de Smart TV y laptops.

El pedido promedio de Amazon fue de US$ 47.14 en las primeras 32 horas del evento, frente a los US$ 54.64 del 2020, cuando Prime Day cayó en octubre. El tamaño del pedido también estuvo por detrás de los US$ 58.91 en el 2019, cuando Prime Day se realizó en julio, según Numerator, que rastrea el gasto de un focus group de más de 5,000 hogares estadounidenses.

Los resultados reflejan un cambio en las compras de los consumidores durante la venta de productos electrónicos costosos a artículos de uso diario. Los productos electrónicos, que fueron la categoría más comprada el año pasado, cayeron al cuarto puesto de popularidad este año detrás de los artículos básicos para el hogar, suministros de jardinería y ropa, dijo Numerator.

“Los miembros Prime están ahorrando mucho y aprovechando la selección más amplia de ofertas que hemos tenido en Prime Day”, dijo una portavoz de Amazon en un comunicado. “En Estados Unidos, hay cientos de miles de ofertas nuevas disponibles hoy para que nuestros miembros compren y ahorren, incluidas ofertas de pequeñas empresas”.

Muchos de los gastos de los compradores migraron al formato en línea durante la pandemia cuando las tiendas cerraron, lo que hace más difícil que un evento de esta naturaleza destaque. Amazon también tiene competencia de minoristas como Walmart Inc., Target Corp. y Best Buy Co. que ofrecen ofertas competitivas.

El día más grande

Los compradores reaccionaron a todas las ventas, pero no se volvieron locos. El pedido promedio en línea el lunes para los compradores estadounidenses en todos los sitios fue de US$ 180, frente a los US$ 175 de los 20 días anteriores en junio, según el Índice de Economía Digital de Adobe, que rastrea el gasto general en línea.

Ese pequeño impulso fue suficiente para hacer de Prime Day el día de compras en línea más grande en lo que va de año, con los consumidores estadounidenses gastando US$ 5,600 millones, dijo Adobe.

Amazon inició el Prime Day en 2015 para atraer nuevos suscriptores, que ahora pagan hasta US$ 119 al año por descuentos de envío, transmisión de video y otros beneficios.

El evento ayuda a Amazon a atrapar a los compradores antes de las vacaciones y a profundizar su relación con los clientes existentes al ofrecerles ofertas en dispositivos de marca propia, como el dispositivo Fire TV y los parlantes inteligentes que se ejecutan en la plataforma de voz Alexa. Las marcas de Amazon están una vez más entre las más vendidas en Amazon Prime Day, según Numerator.

Muchos comerciantes externos que ofrecen más de la mitad de los productos vendidos en Amazon dijeron que no podrían ofrecer grandes descuentos en Amazon Prime Day este año debido al escaso inventario y al aumento de los costos de envío y publicidad en el sitio.