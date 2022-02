Jack Sweeney nunca tuvo intención de un enfrentamiento con Elon Musk. Sin embargo, Sweeney, de 19 años, dice que fue bloqueado por el multimillonario en redes sociales, después de rechazar la oferta de Musk de US$ 5,000 por cerrar una cuenta que rastrea los movimientos de su avión privado, y responder con una contraoferta de US$ 50,000 o al menos una oportunidad de pasantía.

“Sabía que tenía un avión, ya sabes, como fanático de las cosas de SpaceX y Tesla”, dijo Sweeney en una entrevista. “Pensé que el bot Jet de Elon Musk revelaría a dónde va y qué negocios está haciendo”.

Sweeney aún espera que Musk regrese a la mesa de negociaciones. Mientras tanto, está lanzando un negocio, llamado Ground Control, que monitorea la actividad de vuelo de otros aviones de alto interés.

El estudiante de primer año en la Universidad de Florida Central, lanzó “ Elon Musk’s Jet ” en junio del 2020, y ahora también quiere ganar dinero rastreando a otros multimillonarios prominentes, entre ellos Bill Gates y Jeff Bezos.

Lo que pudo haber empezado como un pasatiempo tiene ahora potencial para convertirse en una empresa lucrativa para el adolescente. Empresas como Nasdaq Data Link han comenzado a ofrecer inteligencia de aviación privada y corporativa a clientes que esperan obtener una ventaja con información comercial crítica. Los viajes corporativos atípicos pueden proporcionar pistas sobre la actividad comercial de una empresa, fusiones y adquisiciones y más.

“Las empresas de seguimiento de vuelos tienen ingresos millonarios al año”, dijo Sweeney. “Una pequeña parte de lo que ganan sería un buen ingreso para mí”.

Sweeney dice que Musk se acercó a él por primera vez en noviembre del año pasado y le solicitó que cerrara la cuenta porque el CEO de Tesla lo veía como un riesgo a su seguridad. Pero él se negó y rechazó una oferta monetaria para poner fin al servicio.

“La cantidad de tiempo y dedicación que le he puesto ha sido genial, por eso US$ 5,000 no son suficientes para dejarlo”, dijo Sweeney, y agregó que comenzó el proyecto en la escuela secundaria.

Por su parte, el adolescente de Florida hizo una contraoferta de US$ 50,000, que esperaba le pudiera ayudar a pagar la universidad o un Tesla Model 3. Musk, que tiene un valor de alrededor de US$ 220,000 millones, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg, objetó. Bloqueó todas las cuentas de redes sociales conectadas con el adolescente de Florida el domingo por la noche, dijo Sweeney.

“Sabes, es un poco extraño, él quiere que lo cancele y parece que está realmente enojado”, dijo Sweeney.