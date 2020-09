Es una mañana cercana a la primavera en Miraflores. Poco a poco, el clásico cielo gris de Lima se va disipando. En el corazón del parque Domodossola —ese agradable jardín cercano a Larcomar— se instala cierto movimiento. Son personas que están llegando al Belmond Miraflores Park, un cálido hotel de lujo instalado en esta atractiva e inspiradora zona de la ciudad y con una vista increíble al Océano Pacifico. Con justa razón, buscan reconectarse con todo aquello que parecía olvidado: un sunset romántico, un paseo por el malecón, una rutina de ejercicios al aire libre o un almuerzo gourmet en una terraza.

Parejas y familias hicieron check in a través del App de Belmond. De pronto, un abanico de opciones se abre. Estando aquí, la fórmula para disfrutar comienza con la naturaleza. Una familia sale a montar bicicleta por los alrededores, mientras que una pareja opta por una caminata al borde del acantilado o por subir al rooftop del hotel para disfrutar la vista al mar. Hasta hace poco, estos sencillos placeres parecían tan lejanos. Pero no hay tiempo que perder. En el Belmond Miraflores Park las alternativas de relajación al aire libre son muy variadas:

- Experiencia First Light. Se podrá descubrir el lado artístico de Miraflores visitando las llamativas esculturas de los parques. Acompañado por un guía, se puede pasear con escooters eléctricos en un tour de 2 horas.

- Mente sana en cuerpo sano. Para comenzar el día revitalizado: estiramientos, ejercicios de respiración, trote, yoga y meditación, guiado por un entrenador personal. Ideal para sentir una conexión especial con la naturaleza.

- Visita a Sariri y sus amigos. La tortuga Sariri es una mascota que vive con su familia en el estanque frente al hotel. Los huéspedes pueden ir a visitarla y darle el alimento especial que el hotel proporciona.

- Una cena única e íntima. En el restaurante Tragaluz, se combinan los sabores de exclusivos platos y cócteles, junto con el arte y el aire fresco que ofrece su terraza.

SABORES Y MÁS

El día avanza y ha llegado el momento de disfrutar de un sinfín de aromas, sabores y texturas. El punto gastronómico del Belmond Miraflores Park es Tragaluz, un espacio que combina diseño, arte y estilo único, con paredes intervenidas por el pintor Mateo Liébana. Quienes buscan reconectar con la comida gourmet, en Tragaluz se sentirán iluminados.

La carta parte en Perú y recorre el mundo: platos internacionales con toques mediterráneos y nacionales, así como innovadores cócteles de autor se pueden tomar en una elegante terraza o salón. Alguien pidió un pulpo anticuchero y tubérculos crocantes como entrada. En otra mesa se disfruta una hamburguesa con queso cajamarquino, hongos de porcón y pepino encurtido de la casa. Y otros cierran el almuerzo con un coulant de chocolate de cacao amazónico y helado de leche.

HOSPEDAJE DE LUJO

Así pasan los días en el Belmond Miraflores Park. Un bello atardecer se presta para disfrutarlo desde diversos ángulos. Precisamente, el 70% de las lujosas suites del hotel —que mezclan acogedores detalles— tienen vista al mar. Las parejas pueden instalarse en una de las Presidential Pool Suites, que ofrecen una vista impresionante, amplia sala de estar, cuarto de baño con sauna seco y piscina privada.

Por todos estos detalles y planes de diversión, el Belmond Miraflores Park ha sido reconocido este año en los premios “Travellers' Choice 2020 - Best of the Best” de TripAdvisor. Se ubicó entre los 10 mejores hoteles de lujo de América del Sur y en la lista Top de los 15 mejores hoteles de la misma región.

¡Anímate a vivir una experiencia única! Sobran los motivos para que empieces a planear tu escape de la rutina y vuelvas a conectar con lo mejor de la vida.

Clic aquí para conocer más sobre el paquete de estadía especial que ofrece Belmond Miraflores Park. Válido hasta el 31 de marzo de 2021.

PUBLIRREPORTAJE