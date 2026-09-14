La innovación universitaria adquiere mayor valor cuando logra responder a los desafíos que existen fuera del campus. Bajo esa mirada, Misión 3 - Centro de Emprendimiento e Innovación de la Universidad César Vallejo (UCV) realizará el Open Innovation Roadshow Perú 2026 – Encuentro universidad-empresa: conectando el ecosistema EU-LAC Digital Accelerator.

El encuentro, que se desarrollará el 24 de setiembre en el Centro de Convenciones de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), reunirá a representantes del sector empresarial, sector público y actores del ecosistema de innovación para compartir experiencias, identificar oportunidades de colaboración y fortalecer los vínculos entre Perú, América Latina, el Caribe y Europa.

“El encuentro representa una oportunidad para acercar las capacidades de la universidad a las necesidades y retos de las empresas”, comentó el Dr. Javier Salinas, director de Misión 3 – Centro de Emprendimiento e Innovación. Además, agregó que “buscan generar espacios donde la universidad, empresa, emprendedores y actores del ecosistema puedan encontrarse, identificar oportunidades y construir iniciativas conjuntas”.

Una conexión que amplía el alcance de la innovación

La vinculación con el ecosistema EU-LAC Digital Accelerator abre una dimensión internacional para esta articulación, al conectar a la UCV con una red que promueve la innovación abierta y la cooperación entre Europa, América Latina y el Caribe. “La conexión amplía las posibilidades de articulación y cooperación, vinculando a la UCV con una red internacional de innovación abierta”, señaló el Dr. Salinas.

Durante el Open Innovation Roadshow Perú 2026, los participantes podrán conocer experiencias y proyectos de innovación empresarial, casos de innovación abierta corporativa y oportunidades para innovar desde el ecosistema peruano.

La agenda contempla las conferencias “Innovación abierta como herramienta del desarrollo económico” y “Misión 3 en la red EU-LAC Digital Accelerator”, además de los paneles “Empresas SNI y proyectos de innovación”, “SHIFT: casos de innovación abierta corporativa” y “Oportunidades para innovar desde el ecosistema peruano”.

De los encuentros a los proyectos que transforman

El verdadero desafío de una alianza no está únicamente en concretar un primer contacto, sino en lo que ocurre después. Por ello, la expectativa de Misión 3 está puesta en que las conexiones generadas durante el encuentro puedan convertirse en iniciativas medibles.

“Esperamos que se traduzcan en resultados concretos: identificación de retos empresariales que puedan ser abordados desde la universidad, desarrollo de proyectos colaborativos, oportunidades para nuestros emprendedores e investigadores y generación de nuevas alianzas estratégicas”, indicó el Dr. Salinas.

Esta visión forma parte de pasar de una universidad de gran escala a una universidad de alto impacto. “La UCV viene consolidando su evolución y buscamos que nuestro conocimiento, talento y capacidades generen un impacto concreto en la sociedad y el sector productivo. A través de Misión 3, fortalecemos la conexión con empresas, emprendedores y actores del ecosistema de innovación, promoviendo proyectos y soluciones que respondan a desafíos reales”, expresó.

Una universidad que conecta conocimiento con desafíos reales

En ese camino, la relación entre universidad y empresa adquiere una dimensión estratégica. “Es clave que la universidad trabaje de la mano con empresas, porque los desafíos actuales son cada vez más complejos y ninguna organización puede resolverlos de manera aislada. Las empresas conocen de primera mano las necesidades del mercado, mientras que las universidades concentran talento, conocimiento, investigación y capacidad para generar nuevas soluciones”, indicó el director de Misión 3.

El Open Innovation Roadshow Perú 2026 representa una oportunidad para convertir esa visión en conexiones concretas. “Para la UCV, el valor de la relación universidad-empresa está precisamente en pasar del contacto a la acción y convertir esas alianzas en soluciones que generen impacto económico y social”, sostuvo.

En un escenario donde la innovación exige colaboración y las fronteras entre sectores son cada vez más permeables, el reto ya no es solo generar conocimiento, sino lograr que ese conocimiento encuentre aliados, responda a problemas reales y abra nuevas posibilidades para el desarrollo.

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