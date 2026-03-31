La educación superior atraviesa una transformación acelerada impulsada por la digitalización, la irrupción de nuevas tecnologías y la necesidad de formar profesionales con una visión global. En este escenario, el rol del docente se redefine constantemente, y su actualización deja de ser complementaria para convertirse en un elemento central de la calidad educativa.

En línea con estos cambios, la Universidad César Vallejo (UCV) viene fortaleciendo su estrategia de internacionalización académica. Como parte de este enfoque, más de 40 docentes participaron en una experiencia formativa en España orientada a reforzar sus capacidades en innovación pedagógica y en el uso de tecnologías emergentes aplicadas a entornos virtuales de aprendizaje.

Formación internacional orientada a la práctica

La experiencia se desarrolló a través del programa “Innovación pedagógica y tecnologías emergentes en entornos virtuales de aprendizaje”, impulsado por el Centro de Excelencia Académica (CEA) – campus Madrid. Se trata de una propuesta presencial diseñada para actualizar las competencias docentes, incorporar nuevas metodologías y responder de manera efectiva a los desafíos actuales del sistema universitario.

Como parte del programa, los participantes realizaron una estancia académica en la Universidad de Salamanca, una de las instituciones más importantes de Europa, donde accedieron a espacios de formación especializados enfocados en metodologías activas, herramientas digitales y nuevas dinámicas de enseñanza. Esta inmersión también permitió repensar el rol del docente frente a estudiantes cada vez más conectados y entornos de aprendizaje en constante evolución.

Más allá del componente académico, la experiencia ofreció un acercamiento directo a la tradición universitaria europea, combinando historia, conocimiento y tendencias contemporáneas en educación superior.

Impacto directo en la experiencia educativa

La experiencia se llevó a cabo entre el 25 de febrero y el 6 de marzo, periodo en el que los docentes intercambiaron conocimientos con especialistas internacionales, revisaron buenas prácticas y analizaron los principales retos que enfrenta la educación superior en un contexto global.

Desde España, los participantes destacaron el valor de esta experiencia como una oportunidad para fortalecer su desempeño en el aula y enriquecer su enfoque pedagógico.

“Esta estancia en la Universidad de Salamanca nos permite seguir mejorando los procedimientos que venimos desarrollando en torno al proceso de enseñanza a nivel universitario”, señalaron, resaltando el impacto que este aprendizaje tendrá en sus estudiantes y en la comunidad académica.

Proyección global y mejora continua

Este tipo de iniciativas reflejan la apuesta de la UCV por consolidar una plana docente alineada con estándares internacionales y preparada para afrontar los desafíos de la educación actual. La inversión en formación continua no solo fortalece a los docentes, sino que impacta directamente en la calidad del aprendizaje de los estudiantes.

Ser parte de una universidad que promueve la innovación y la internacionalización implica, además, acceder a experiencias que amplían la mirada profesional y transforman la manera de enseñar.

Quienes buscan desarrollar su carrera en un entorno académico con proyección internacional pueden conocer más sobre las iniciativas del Centro de Excelencia Académica (CEA) – campus Madrid y explorar nuevas oportunidades de formación. Solicita información aquí: info@ceaucv.com.

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