La Universidad de Ciencias y Artes de América Latina (UCAL) continúa revolucionando la educación superior tradicional para responder a las necesidades del mercado laboral. Esta vez, lo hizo en el ámbito de los negocios, donde el perfil de los profesionales ha cambiado notablemente en los últimos años.

Hoy, un profesional de carreras de negocios no puede limitarse a lo tradicional. El mercado le exige habilidades digitales, pensamiento estratégico, adaptabilidad, innovación, que asuma los retos que surgen con la IA y que impulse nuevos modelos de negocio digitales que transforman las organizaciones.

En este contexto, la universidad organizó “UCAL Conversa”, un encuentro con tres destacados líderes empresariales que compartieron cuáles son las competencias más buscadas en los profesionales de negocios. Dirigido a estudiantes de colegio, universitarios y padres de familia, este encuentro se consolidó como un punto de análisis entre las demandas de las empresas y la formación que brindan las instituciones educativas actualmente.

Para José Ignacio Pacheco, rector de esta universidad, “UCAL Conversa” fue un espacio estratégico que brindó información de interés sobre el mundo de los negocios. “En este evento, representantes del mundo de los negocios dieron pautas importantes acerca de la empleabilidad y cómo debe de ser desarrollada desde la academia, para vincular el estudio con el trabajo real. Este método quedó de manifiesto y palpable al comentar nuestro modelo educativo que trabaja con retos reales desde el primer ciclo, para beneficio de nuestros estudiantes”, detalló.

UCAL forma a los profesionales de negocios más buscados

Durante un interesante conversatorio, los ponentes coincidieron en que un profesional de negocios debe destacar por su pensamiento estratégico, capacidad resolutiva, aprendizaje continuo, habilidades tecnológicas y comunicación efectiva.

Para Miguel Tejada, CEO de Cuidafarma, es vital que los profesionales se mantengan actualizados y aprendiendo mediante la práctica. “No hay nada mejor que experimentar en tiempo real y de primera mano ambientes de negocios con otros profesionales. Eso es justamente lo que ofrece UCAL: conectar a los estudiantes con retos reales desde el inicio de su formación”, explicó.

Abner Ballardo, CTO de OKA, fintech de soluciones financieras, resaltó que los profesionales de negocios deben adaptarse a distintos escenarios, reinventarse constantemente y dominar habilidades tecnológicas, ya que la tecnología atraviesa todos los ámbitos de la vida y los negocios no son la excepción.

Según las habilidades mencionadas por los expertos, no queda duda de que en UCAL se forman los profesionales de negocios que el mundo laboral necesita. “Nuestros estudiantes acceden a tecnologías de vanguardia como inteligencia artificial, metodologías ágiles y el Internet de las Cosas (IoT) mientras desarrollan pensamiento crítico, visión estratégica y capacidad de innovación. Lo mejor es que todo esto se vive gracias a nuestro modelo educativo”, destacó Claudia Gutiérrez, jefa académica de las carreras de Negocios e Ingeniería. “Las carreras de negocios de UCAL están diseñadas para potenciar líderes capaces de transformar organizaciones, emprender sin fronteras y crear modelos disruptivos”, enfatizó.

En UCAL, la educación es práctica y conectada con el mundo empresarial. “UCAL Conversa” es una muestra de ello, al convertir la voz de los líderes en una guía clave para formar a los futuros profesionales, debatir sobre la creación de nuevos modelos de negocio y consolidar a la universidad como un puente entre academia y empresa.