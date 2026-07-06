En un mercado inmobiliario cada vez más competitivo, las empresas no solo buscan desarrollar proyectos de calidad, sino también construir marcas capaces de generar confianza y diferenciarse en el largo plazo. Bajo esa premisa nace , una nueva identidad que consolida años de experiencia en el desarrollo de proyectos inmobiliarios y marca el inicio de una nueva etapa de crecimiento empresarial.

Sobre esta evolución, Gestión conversó con Ruth Ticona Cuadros, CEO de la empresa, quien explicó las razones detrás de este paso, la visión que impulsa a la marca y los planes de expansión con los que busca fortalecer su presencia en el mercado.

Después de años de experiencia en el sector, ¿por qué decidieron crear TICONA Edificaciones en este momento?

TICONA Edificaciones representa la evolución de una trayectoria de más de una década gestionando proyectos inmobiliarios. Consideramos que era el momento de consolidar esa experiencia bajo una marca propia, con una identidad clara y una visión empresarial de largo plazo.

Hoy el mercado exige mucho más que desarrollar edificios. Los clientes buscan empresas con trayectoria, procesos transparentes y capacidad de cumplir lo que prometen. Crear una marca propia nos permite fortalecer esa relación de confianza, construir reputación y prepararnos para una etapa de crecimiento sostenido.

¿Cómo ha evolucionado su visión del negocio inmobiliario a partir de su experiencia liderando proyectos?

La experiencia nos ha demostrado que el éxito de un proyecto comienza mucho antes del inicio de la obra. Una buena planificación, una gestión financiera ordenada, el control de los procesos y la capacidad para anticipar riesgos son tan importantes como la construcción misma.

Esa visión integral es la que hoy aplicamos en TICONA Edificaciones. Buscamos desarrollar proyectos con criterios técnicos, comerciales y financieros que permitan generar valor tanto para quienes adquieren una vivienda como para quienes invierten en el sector.

¿Qué cambios observa hoy en el comportamiento del comprador de vivienda?

El comprador ha evolucionado significativamente. Antes la decisión estaba concentrada principalmente en el precio o la ubicación; hoy también analiza la trayectoria de la empresa, el cumplimiento de plazos, la calidad constructiva y la transparencia durante todo el proceso.

Eso obliga a las inmobiliarias a competir no solo con mejores proyectos, sino también con una mejor gestión y una propuesta de valor diferenciada. La confianza se ha convertido en uno de los factores más importantes al momento de invertir.

¿Cuál será la estrategia de crecimiento de TICONA Edificaciones durante los próximos años?

Nuestra estrategia combina crecimiento con sostenibilidad. Durante el segundo semestre de este año lanzaremos nuevos proyectos en Cercado de Lima y Santa Catalina, mientras que para el próximo año tenemos prevista una cartera de desarrollos en Jesús María, Cercado de Lima y San Isidro.

No buscamos crecer únicamente en número de proyectos. Nuestro objetivo es consolidar una marca reconocida por desarrollar propuestas bien planificadas, con altos estándares de calidad y una gestión eficiente que permita mantener relaciones de largo plazo con nuestros clientes.

¿Cuál considera que será el principal diferencial de TICONA Edificaciones frente a otras empresas del sector?

Nuestro principal diferencial es la experiencia en la gestión integral de proyectos inmobiliarios. Participamos activamente en todas las etapas del desarrollo, desde la planificación hasta la entrega, lo que nos permite tener mayor control sobre la calidad, los tiempos y la ejecución.

Eso se traduce en proyectos mejor estructurados y en una experiencia más confiable para el cliente. Entendemos que la compra de una vivienda es una de las decisiones patrimoniales más importantes para una familia, por lo que buscamos acompañarla con procesos claros y un compromiso permanente con el cumplimiento.

¿Cómo observa el mercado inmobiliario peruano y qué oportunidades identifica hacia adelante?

El mercado mantiene fundamentos positivos. Existe una demanda sostenida por vivienda y un comprador cada vez más informado, que compara opciones y evalúa con mayor detalle la trayectoria de las empresas antes de tomar una decisión.

En ese contexto, las oportunidades estarán para las inmobiliarias que logren diferenciarse a través de una gestión eficiente, una propuesta de valor clara y una visión de largo plazo. Más que competir únicamente por precio, el desafío será generar confianza y ofrecer proyectos que respondan a las nuevas expectativas del mercado.

El 9 de julio la empresa oficializará el lanzamiento de TICONA Edificaciones. La presentación estará acompañada del lanzamiento de Arequipa Living, un proyecto residencial, ubicado estratégicamente en Santa Beatriz, que formará parte del portafolio de desarrollos de la empresa.