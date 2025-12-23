Con un espíritu de unión y fraternidad, Shougang Hierro Perú S.A.A. desarrolló entre el 16 y el 22 de diciembre su programa de cierre de año en el distrito de Marcona, reafirmando su compromiso con sus trabajadores y la comunidad, y fortaleciendo los lazos que la unen al desarrollo sostenible para el distrito de Marcona, la región Ica y el Perú.

En el marco de estas celebraciones, la empresa llevó alegría a más de 800 niños de familias trabajadoras, pueblos jóvenes y asentamientos humanos, quienes disfrutaron de jornadas navideñas con espectáculos artísticos y la tradicional entrega de regalos. Como parte del cierre del programa navideño, el 18 de diciembre se realizó un compartir con la comunidad, acompañado de la entrega de canastas navideñas destinadas a sectores vulnerables e instituciones públicas del distrito.

De igual manera, el 22 de diciembre se llevó a cabo la ceremonia de reconocimiento a los 100 mejores trabajadores del año 2025. Los colaboradores, elegidos por sus propios compañeros, fueron distinguidos por su esfuerzo, dedicación y disciplina, recibiendo diplomas e incentivos orientados al bienestar y la vida saludable.

En este mismo espíritu de integración, la empresa destacó la reciente inauguración del Polideportivo Shougang, un moderno complejo deportivo de más de 75 mil m² que se ha convertido en uno de los espacios de encuentro comunitario más importantes de la región. El recinto cuenta con un ambiente cerrado de 1,538 m² con cancha multipropósito de piso especializado de última generación, tablero digital, pantallas laterales y equipamiento profesional para futsal, vóley y básquet, además de canchas de frontón y tenis, áreas de juegos infantiles y un sendero peatonal de más de dos kilómetros.

Mirando al futuro, y en línea con su plan de crecimiento sostenible y excelencia operativa, Shougang Hierro Perú proyecta para el próximo año la inauguración de un nuevo muelle que permitirá incrementar la eficiencia logística y fortalecer la competitividad, así como la continuidad de la ampliación de sus operaciones bajo los más altos estándares ambientales y de seguridad.

Asimismo, la empresa consolida sus iniciativas sociales a través de los semilleros deportivos “Formando al Messi Peruano”, en fútbol, y “Formando a la Lucha Fuentes”, en vóley, programas que fomentan la disciplina, la formación integral y la generación de oportunidades para niños y jóvenes de la zona, reafirmando su compromiso con la responsabilidad social y el desarrollo comunitario.

De esta manera, con paso firme y en estricto cumplimiento de la normativa, Shougang Hierro Perú cierra el año fortaleciendo la estabilidad, la seguridad y la confianza de la comunidad, renovando su vocación de servicio y su compromiso permanente con el progreso de Marcona y del país.