Julio Canova, CEO de Savile Holding, anunció que la división inmobiliaria del grupo, Savile Realty Investments, firmó un contrato para incorporar la tecnología Small Lagoons by Crystal Lagoons en uno de sus proyectos inmobiliarios de alto nivel en Argentina, con una inversión estimada de US$ 40 millones.

Según explicó Canova, esta decisión forma parte de la iniciativa que Savile Realty Investments viene ejecutando en Sierra de la Ventana, donde se desarrollará Ventana Lagoons Resort, un proyecto integral concebido para aumentar significativamente la propuesta de valor del entorno donde se integra.

Dentro de este desarrollo se contempla la incorporación de un hotel bajo la marca Howard Johnson, que complementará el master plan y fortalecerá el posicionamiento turístico del proyecto.

De acuerdo con el CEO de Savile Holding, la incorporación de esta tecnología responde a una visión orientada a estructurar propuestas inmobiliarias de alto nivel, integrando soluciones de clase mundial que potencian la experiencia del usuario final y fortalecen el valor patrimonial del activo.

“La implementación de Small Lagoons by Crystal Lagoons™ aportará una experiencia única dentro del paisaje natural de la zona, reforzando el posicionamiento del proyecto como una propuesta innovadora, con estándares internacionales, logrando la atracción de inversiones, trabajo y nuevos visitantes a este hermoso lugar.”, señaló Julio Canova.

El ejecutivo añadió que la contratación de esta solución se alinea con el enfoque de la compañía de desarrollar conceptos que trascienden lo convencional, consolidando destinos que integran diseño, innovación y experiencias diferenciales en mercados estratégicos de la región.

Concebido como una forma distinta de habitar el entorno, Ventana Lagoons Resort integra diseño, naturaleza y bienestar para ofrecer un estilo de vida exclusivo, orientado a quienes priorizan la calidad, la privacidad y una relación armónica con los espacios abiertos.