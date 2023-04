Ninguna empresa está a salvo de accidentes o siniestros que la perjudiquen de forma considerable. Por ello, RIMAC Seguros, que cuenta con más de 125 años de experiencia y solidez en el mercado asegurador peruano, ha implementado para sus clientes una oferta integral en prevención de riesgos patrimoniales personalizados adicionales a la póliza, que otorga a sus organizaciones aseguradas mayor tranquilidad en sus tareas diarias y en la gestión de su seguridad.

¿Por qué lo hace? Si bien la póliza puede cubrir los costos de indemnización, reparación o reemplazo de los bienes afectados —tan solo en el último año, las empresas de seguros cubrieron siniestros por un valor de S/ 10,495,248,040, según Apeseg—, no compensa los golpes emocionales ni el tiempo de producción perdido debido a la interrupción de las actividades.

Además, hay un interesante rendimiento en la prevención. En el 2022, un estudio del Instituto para el Trabajo y la Salud (IWH) de Canadá estimó que en Ontario el retorno financiero neto de las inversiones en salud y seguridad ocupacional fue del 24% en el sector manufactura, 114% en transporte y 34% en construcción.

Por el contrario, un accidente puede salir bastante caro. Según la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA) de los Estados Unidos, las empresas de ese país pagan más de mil millones de dólares a la semana en indemnizaciones laborales por lesiones incapacitantes y no mortales. Es decir, el costo de no hacer nada es mucho mayor que prevenir.

TESTIMONIO

“Los servicios adicionales que nos brinda RIMAC son súper importantes. Me permiten crecer como empresa, prevenir siniestros o accidentes y capacitar a mis trabajadores para que sepan qué están haciendo y cómo pueden mejorar”, destaca Regina Álvarez Pillaca, jefa del Sistema Integrado de Gestión de Manufacturas Eléctricas S.A.

Agrega que su empresa cuenta con una variedad de pólizas, pero lo ideal sería no usarlas. “Para eso debemos estar preparados ante cualquier eventualidad. Creo que estos servicios y la atención que me ofrecen me permiten beneficiarme como organización”, subraya.

RIMAC, como compañía aseguradora líder del Perú, se preocupa por ofrecer a las empresas un servicio cada vez mejor, con el objetivo de brindarles la tranquilidad que necesitan para salir adelante. La estrategia de la aseguradora se enfoca en brindar protección y bienestar aun en medio de los efectos económicos derivados de la crisis política y social.

FUNCIONAMIENTO

Al ser la compañía de seguros de más larga trayectoria del mercado asegurador peruano, RIMAC ha sistematizado sus servicios especializados en prevención patrimonial, que permiten prevenir y ayudan a responder ante los eventos críticos que puedan suceder en las instalaciones de los asegurados. En detalle, brinda:

Evaluación de riesgos. Detecta condiciones que pueden originar eventos de alta severidad, tomando como base el Reglamento Nacional de Edificaciones y las normas NFPA.

Asesoría. Ofrece una opinión técnica sobre el sistema contra incendios, la revisión de los planes de respuesta a emergencias y simulacros.

Peritaje eléctrico. Se trata de una revisión especializada del sistema eléctrico de las instalaciones (subestaciones, tableros eléctricos, cableado, luminarias, pozos a tierra).

Prueba de los sistemas contra incendios. Comprende una evaluación anual de la bomba contra incendio, así como de detectores, rociadores, alarmas y extintores.

En todos los casos, RIMAC emite un informe con las recomendaciones pertinentes.

BUENA RECEPCIÓN

La jefa del Sistema Integrado de Gestión de Manufacturas Eléctricas S.A. también afirma que sus trabajadores se han visto muy beneficiados por las charlas recibidas. “No solamente se ve en la actitud de los trabajadores, sino también en las acciones toman en el día a día en su trabajo. Recuerdan los comentarios que les hizo el capacitador y los ponen en práctica”, añade.

Para implementar sus sistemas de prevención, las empresas cuentan con un Gerente de Cuenta de RIMAC, quien les acompaña en todo momento y los orienta respecto a todos los beneficios de sus servicios especializados en prevención patrimonial.

“Aprovecho todos los beneficios que me brinda RIMAC Seguros, porque me ayudan a mejorar el sistema de gestión y a prevenir cualquier riesgo patrimonial o con el trabajador. Es necesario contar con personas capacitadas, porque si no sé cómo usar un extintor, ¿cómo puedo prevenir o evitar que el fuego se haga mayor?”, reflexiona Álvarez Pillaca.

Tan solo en el 2022, los bomberos registraron 13,167 incendios en el país, muchos se produjeron por fallas en las instalaciones eléctricas o por manejos inadecuados de equipos y materiales inflamables. Esto quiere decir que muchos de estos casos se pudieron prevenir.

“RIMAC es seguro, confiable y amigable. La atención que recibo por parte de su equipo me permite mejorar como organización y prevenir cualquier siniestro”, finaliza Álvarez Pillaca.

RIMAC brinda capacitación sincrónica y personalizada de manera presencial y remota con entrega de certificados. Además, proporciona información relevante en su plataforma www.centrodemonitoreo.rimac.com

El servicio de Prevención de RIMAC es un valor agregado, no interfiere ni adiciona condiciones en la póliza.

REPORTAJE PUBLICITARIO