El sorteo por los US$ 970 millones del Mega Millones está atrayendo a miles de usuarios peruanos que están comprando boletos legítimos a través de un sitio web de mensajería certificada llamado theLotter.com, donde además se venden La Tinka y Kábala, pero la mayoría se inclina por la mayor lotería del mundo pues, luego de acumularse durante tres meses, esta semana promete entregar un equivalente a S/3,500 millones a quien acierte a las 6 cifras.

“Este es el segundo premio más grande entregado en la historia y eso lleva a miles de peruanos a participar en nuestro sitio” afirma Andrés Fernández, vocero de theLotter para el mercado hispano, y agrega “llevamos operando más de 18 años habiendo entregado US$ 102 millones a usuarios extranjeros de todas partes del mundo. No existe ninguna empresa con la infraestructura y las garantías que ofrece nuestro portal y es por ello que, desde todo el territorio nacional, recibimos solicitudes de compra, aumentando las probabilidades de que un peruano se lleve el premio”, concluye.

¿Qué podría comprar quien gane el gran pozo del Mega Millones? Aunque ganar el mayor premio de lotería del mundo implica el pago de impuestos en Estados Unidos, la cifra neta en efectivo es aún inmensa. Luego de las deducciones de ley el afortunado obtendría aproximadamente S/ 2,500 millones (US$ 716 millones) para gastarlos como quiera y es por esto que theLotter es uno de los sitios más visitados en el Perú por estos días, pues con la cantidad de dinero disponible el nuevo millonario podría comprar 79 mansiones en Nueva York, 9 aviones privados, 17 yates de lujo ú 11 islas privadas.

¿Cómo funciona el servicio?

1. El usuario ingresa a theLotter.com

Allí puede elegir la lotería y los números que desea comprar pagando con su tarjeta de crédito Master Card o Visa. El portal no cobra ninguna comisión sobre los premios, únicamente un recargo por el servicio de mensajería.

2. theLotter compra el boleto legítimo en Estados Unidos

El billete es comprado a nombre del usuario en un expendio legítimo de la lotería. Luego el recibo es escaneado y almacenado en un lugar 100% seguro.

3. El usuario recibe una copia escaneada del boleto de lotería

Como garantía de compra una copia del boleto está disponible para el usuario en su cuenta en theLotter y le sirve de respaldo si acierta a los números.

4. El boleto real es entregado al usuario en caso de ganar

theLotter cubre todos los gastos para que el usuario viaje a recibir el billete original de las manos de un abogado de la empresa, quien también acompaña al ganador en el proceso de cobro del dinero.

5. Con el boleto original en sus manos el usuario cobra el premio

Quien gana es completamente libre de decidir cuándo y cómo cobrar el acumulado. Las loterías norteamericanas generalmente ofrecen la opción de reclamar el dinero en un solo pago, o si el usuario desea pagar menos impuestos, se pueden definir millonarios pagos anuales por 20 o 30 años.

Hay que tener en cuenta que, si debido a la situación actual el ganador no puede viajar de inmediato, las loterías americanas esperan hasta un año para que el usuario cobre el premio. Además, theLotter.com permite al cliente transferir el boleto para que lo cobre un familiar que sí pueda trasladarse a los Estados Unidos. Cuando el monto ganado no supera los US$ 200,000 la empresa cobra y transfiere el dinero a la cuenta bancaria del ganador.

¿Se puede confiar en este sitio web? theLotter está cuenta con licencia en la Unión Europea para operar su servicio de mensajería adquiriendo a nombre de sus usuarios los billetes legítimos del Mega Millones de Estados Unidos. Además, el sitio cuenta con oficinas en más de 20 países y ofrece además otras 50 loterías, incluidas La Tinka y Kábala.

La empresa lleva operando más de 18 años, ha entregado 102 millones de dólares a ganadores internacionales, entre ellos una panameña que cobró US$ 30 millones de la lotería de La Florida, y a ella se suma un iraquí de Bagdad que ganó US$ 6 millones de la lotería de Oregon y un salvadoreño a quien le faltó un número para cobrar un acumulado de US$ 1.500 millones y quien le acertó al segundo premio, cobrando US$ 1 millón del Powerball. Sus historias se pueden apreciar en el enorme portafolio de ganadores de theLotter.

Además, para garantía de sus usuarios, theLotter ha sido mencionado en los reconocidos canales estadounidenses CNN, FOX y NBC, y los reportajes aún se pueden apreciar en sus sitios web:

¿Cuánto vale participar por los US$ 970 millones ?

theLotter.com ofrece un mínimo de 3 boletos por un precio total de 15 dólares (5 dólares por billete) y en ese valor ya está incluida la comisión que el portal cobra por su servicio de mensajería. Cuando alguien obtiene un acumulado, la empresa no cobra ninguna comisión sobre el premio ganado.

Próximos sorteos El próximo premio del Mega Millones por US$ 970 millones se sorteará este viernes en la noche y cualquiera puede adquirir sus billetes legítimos theLotter.com sin salir de casa. La venta estará abierta en el sitio web hasta una hora antes del sorteo para así garantizar la compra de los boletos oficiales.

Formas de Pago

theLotter.com ofrece en el Perú alternativas de pago reconocidas incluyendo tarjetas VISA, Master Card y Diners Club.

