En un país donde los trayectos diarios pueden extenderse más de lo previsto, contar con un vehículo que transforme cada recorrido en una experiencia cómoda, tecnológica y segura se vuelve una necesidad real. Pensando en esa forma de conducir, el Geely presentó el New Coolray 2026, el SUV renovado con un diseño más moderno y una propuesta tecnológica superior, con un interior que apuesta por la conectividad, la ergonomía y un nivel de confort que se percibe desde el primer instante.

El modelo incorpora un motor 1.5 turbo que entrega 172 caballos de fuerza y 290 Nm de torque, acoplado a una transmisión automática de doble embrague y siete velocidades. Según Pedro Cenizario, jefe de Producto de Geely, “es difícil encontrar en este rango de precio algo tan rápido como el Coolray. Su motor 1.5 turbo lo coloca entre los más veloces de su categoría”, una característica que refuerza la propuesta de deportividad sin sacrificar eficiencia.

RECORRIDOS MÁS SEGUROS

Seguridad y tecnología forman el corazón del lanzamiento. La versión tope incorpora ADAS Nivel 2 con asistencias como control crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia y asistente de mantenimiento de carril. A esto se suman seis bolsas de aire desde la versión de entrada, frenos ABS con EBD, control de tracción y control electrónico de estabilidad. Romina Swayne, Product Expert, resalta que “la tecnología ADAS Nivel 2 acerca a los peruanos a estándares de protección que antes solo se encontraban en gamas más altas”.

El interior modernizado refuerza la experiencia conectada. El New Coolray cuenta con una pantalla táctil central de 14.6 pulgadas y un panel de instrumentos digital de 8.8 pulgadas, cargador inalámbrico y volante multifunción en eco cuero. Además, Geely mantiene botones físicos esenciales para asegurar una interacción intuitiva, además de ofrecer diferentes modos de conducción para adaptar la respuesta del vehículo a distintos escenarios de uso.

SUV PREMIUM A PRECIO ACCESIBLE

Geely presenta en el Perú dos versiones del New Coolray: Exclusive 1.5T desde US$ 18,990 y Sport Plus 1.5T desde US$ 21,990. Iván Sánchez, jefe de Marketing, señala que “es un precio competitivo sin sacrificar tecnología ni seguridad. El Coolray viene a demostrar que la innovación puede ser accesible”. La paleta de colores incluye cinco opciones, entre ellas el novedoso Purple Grey con efecto tornasol según el ángulo y la luz.

En cuanto al exterior, el SUV incorpora faros principales Full LED, luces diurnas LED, aros de aleación de 18 pulgadas, rieles de techo y espejos abatibles ajustables electrónicamente. Esa combinación de estética y funcionalidad busca satisfacer tanto a quienes priorizan el estilo como a quienes exigen practicidad.

El New Coolray 2026 llegó para quedarse, y esta tercera generación se presenta como una alternativa para quienes buscan un vehículo que combine seguridad avanzada, rendimiento y diseño atractivo. Conoce más sobre la nueva versión del Geely Coolray en www.geely.pe.

Reportaje publicitario