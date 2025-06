Cofide anunció el evento Perú Business Fest dirigido a impulsar la productividad y el crecimiento de PYME y startups, a través de acceso a servicios de tecnología, transformación digital, asesorías especializadas, productos financieros, conexiones estratégicas, y novedades del mercado.

El encuentro se realizará en el Parque de la Exposición del 26 al 28 de junio y reunirá a representantes del sector empresarial, líderes de opinión y expertos nacionales e internacionales en soluciones en innovación, soluciones tecnológicas, transformación digital y servicios financieros.

“Queremos que el empresario que asista al Perú Business Fest encuentre soluciones concretas, nuevas conexiones y oportunidades para innovar y potenciar sus negocios. Apostamos por un evento disruptivo que ayude a mejorar la productiidad de las PYME, a partir del aceso a tecnología y acceso a financiamiento para implementarlo”, señaló Jorge Velarde , presidente del Directorio de Cofide.

Perú Business Fest 2025 también contará con una zona con más de 100 stands, organizada en tres grandes bloques, especialmente pensados para ofrecer soluciones prácticas y accesibles a quienes están construyendo o consolidando un negocio.

El primer bloque estará enfocado en los servicios financieros. Bancos, cajas municipales y otras entidades presentarán sus productos y explicarán cómo acceder a créditos y otras alternativas de apoyo económico. Los ejecutivos expondrán personalmente cuál es la opción más conveniente según tu tipo de negocio, qué requisitos se necesitan y cómo puedes crecer sin poner en riesgo la estabilidad de tu empresa.

El segundo bloque se centrará en soluciones digitales. Aquí, distintas organizaciones tecnológicas darán a conocer herramientas que facilitan y agilizan el trabajo diario, desde sistemas para organizar clientes y ventas (como los CRM), hasta asistentes virtuales, programas de automatización, entre otros. Este espacio está pensado tanto para quienes han empezado a digitalizarse como para aquellos que aún no han dado el paso.

Como último, el tercer bloque que reunirá entidades públicas y universidades que brindan apoyo a empresas de distintos sectores. Instituciones como el Ministerio de la Producción (Produce), el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Promperú, Sunat, Indecopi y varias casas de estudio ofrecerán información sobre capacitaciones, programas y otros recursos diseñados para fortalecer las capacidades y competitividad de las empresas.

Conferencias a cargo de reconocidos ponentes, quienes compartirán tendencias globales, estrategias de innovación y casos de éxito inspiradores. Sandro Meléndez (Fundador, director y CEO Motivarte Perú), Miguel Montalván (Mentor y conferencista), Octavio Rocha (TikTok Latam), Pedro White (Mercado Libre Perú), Mario Rodríguez (Microsoft Perú), Jaime Sotomayor (Worthit), Rubén Sánchez (Grupo San Antonio), Cristina Quiñones (CEO de Consumer Truth) y Ximena Delgado (Ceo de Vocera y fundadora de King Kronuts).

El Perú Business Fest 2025 es una oportunidad clave para que PYME y startups innoven, escalen y fortalezcan su propuesta de valor en un entorno colaborativo y estratégico, alineado con el rol de Cofide en impulsar el desarrollo productivo y cerrar brechas tecnológicas y digitales en el país.

Este evento no sería posible sin el valioso apoyo de nuestros aliados y sponsors, quienes contribuyen al éxito y alcance del Perú Business Fest 2025. Entre ellos destacan CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe como sponsor Diamante; BBVA y Credicorp (BCP, Yape, BCP Xplore y Culqi) como Platinum; BID, Municipalidad de Lima y EMI Lima en Gold; así como Interbank, Santander, Teradata, Caja Cusco, MAF, Business IT y nuam en Silver. Además, contamos con media partners y aliados estratégicos como Gestión, El Comercio, Grupo RPP, Microsoft, TikTok, Endeavor y Nutri Co.

Por último, Cofide, comprometido con el desarrollo empresarial, gestiona el Fondo CRECER, iniciativa gubernamental que estará presente en este evento que impulsa el crecimiento de Mipymes y empresas exportadoras. A través de entidades financieras, ofrece garantías y créditos que facilitan el acceso al financiamiento y promueven la inclusión financiera, con beneficios como bonos por buen pagador y periodos de gracia que fortalecen la formalización. También apoya a las MYPE con factoring, brindando liquidez inmediata mediante el respaldo de sus facturas.

