No es un secreto para nadie en nuestro país que la mayoría de usuarios de los casinos pasan mucho tiempo en las mejores tragamonedas online de Perú.

Aunque existen los tradicionales juegos de mesa, no cabe duda de que las tragamonedas han tenido un auge en estos últimos años entre los apostadores de Perú.

Esta es una de las razones por las cuales nuestro equipo ha decidido crear su ranking de casinos comenzando por Jackpot City, tomando como referencia principal el catálogo de tragamonedas online así como también las demás características indispensables.

Los mejores tragamonedas online de Peru

● Jackpot City (Agent Jane Blonde) - Casino online más completo para Perú.

● Royal Vegas (Jungle Jim El Dorado) - Mejor aplicación móvil.

● Spin Casino (Thunderstruck II) - Mejor interfaz de usuario del mercado.

● PlayUZU (Wolf Gold) - Sin requisitos de apuestas.

● Leo Vegas (Buffalo Toro) - Mayor número de máquinas tragamonedas online.

● Dafabet (Cat in Vegas) - Más bonos de reintegro de pérdidas.

● Betsson (Sweet Bonanza) - Mayor número de videobingos.

● 22bet (Jewel Mania) - Mayor catálogo de juegos en vivo.

● 1xbet (Mob Money) - Mejor oferta de bienvenida de giros gratuitos.

● Unique (Cash Pig) - Más juegos de blackjack disponibles.

● Bodog (Lucky Neko) - Mejor para el uso de criptomonedas.

1. Jackpot City (Agent Jane Blonde) - Casino online de tragamonedas más completo

Pros

● Uno de los mejores bonos de bienvenida del mercado.

● Ofrece muchas promociones semanales.

● eCOGRA certifica este casino en línea.

Contras

● No se aceptan criptomonedas como método de pago.

● Su bono de bienvenida no tiene giros gratuitos.

En lo más alto se encuentra una de las plataformas de casino con mayor trayectoria en la industria del iGaming.

Más de 20 años operando certifican la calidad de Jackpot City, y su excelente selección de tragamonedas online permite que miles de jugadores en Perú tengamos acceso a los juegos más exitosos y novedosos del mercado actual.

Tragamonedas online y otros modos de juego (4.6/5)

Si bien no tiene una cantidad muy numerosa de tragamonedas online, Jackpot City pisa fuerte en este apartado debido a la dedicada selección de títulos que ofrece en general.

Más de 500 juegos y joyitas disponibles, como Ancient Fortunes: Zeus o Agent Jane Blonde Returns hacen su aparición en este operador.

Destaca aquí su lista de máquinas tragamonedas con jackpots progresivos con una suma total de más de 52,000,000 PEN disponibles.

Ofertas y promociones (4.8/5)

Jackpot City se defiende muy bien en este apartado.

Su poderoso bono de bienvenida nos permite en los primeros cuatro depósitos reclamar hasta 6.400 PEN.

Sumado a ello podremos encontrar atractivas ofertas de carácter semanal.

Sistema de pagos (4.8/5)

Múltiples opciones de pago figuran en Jackpot City para poder realizar nuestros retiros y depósitos.

Trustly, Interac, iDebit, Neteller, Skrill o las clásicas tarjetas bancarias (Visa o Mastercard) son algunos de los métodos habilitados en esta plataforma para Perú.

Confianza y seguridad de la plataforma (4.9/5)

Nada de qué preocuparnos mientras apostamos en Jackpot City. Su licencia corre por parte de la Comisión del Juego de Kahnawake, y eCOGRA certifica a este operador.

Interfaz de usuario (4.8/5)

Cualquier jugador de casinos en línea ha deseado ir a Las Vegas y apostar.

Jackpot City es un operador que gracias a su magnífica interfaz y ambientación nos permite sentirnos en esa lujosa urbe y navegar de forma cómoda y amigable a través de su página.

2. Royal Vegas (Jungle Jim El Dorado) - Mejores juegos de

Pros

● Posee su propia aplicación para dispositivos móviles.

● Ofrece un buen bono por depósito de bienvenida.

● eCOGRA certifica este casino en línea.

Contras

● No se aceptan criptomonedas como método de pago.

● Tiene altos requisitos de apuesta.

En Royal Vegas han desarrollado la mejor aplicación móvil de un casino en línea disponible para Perú. Si sumamos a ello su atractivo bono de bienvenida, encontraremos en Royal Vegas una gran plataforma. ¡Dale una oportunidad!

Tragamonedas online y otros modos de juego (4.7/5)

En este operador podremos encontrar un catálogo de juegos bastante decente que supera las 700 máquinas tragamonedas online.

El principal proveedor de Royal Vegas es el exitoso Microgaming, con títulos como Jungle Jim El Dorado. Nos ha gustado sobre todo su selección de máquinas tragamonedas exclusivas, algo que no se ve mucho en el mercado de los mejores casinos online en Perú.

Ofertas y promociones (4.7/5)

Con relación al bono de bienvenida de Royal Vegas, esta promo nos ofrece la posibilidad en nuestros primeros cuatro depósitos de reclamar un máximo de 1.200 USD (4.600 PEN).

Bien administrado, ese dinero puede ayudarnos a maximizar nuestro tiempo al juego, pero ten cuidado - lleva un requisito de apuesta de 70x, que es bastante alto.

Sistema de pagos (4.5/5)

Aunque tal vez es un sistema de pagos un poco limitado, Royal Vegas cuenta con buenos métodos de depósito y retiro aquí en Perú.

Tenemos las tradicionales tarjetas bancarias (Mastercard y Visa), Neteller, Skrill e Interac.

Confianza y seguridad de la plataforma (4.8/5)

La licencia de este casino en línea viene por parte de la Malta Gaming Authority. Por otro lado, eCOGRA certifica las operaciones de Royal Vegas.

Interfaz de usuario (4.6/5):

Aquí debemos destacar lo práctico y útil que resulta navegar a través de la aplicación móvil de Royal Vegas Casino, así como también lo grato que resultó la experiencia mientras jugamos en nuestra computadora y descubrimos todas las opciones con las que cuenta su versión en escritorio.

3. Spin Casino (Thunderstruck II) - Mejores tragamonedas en línea de Perú con la mejor interfaz

Pros

● Interfaz de la página actualizada y moderna.

● eCOGRA certifica este casino en línea.

● Posee su propia aplicación para dispositivos móviles.

● Reputación en el mercado desde hace más de 20 años.

Contras

● Su bono de bienvenida no cuenta con giros gratis.

● Su catálogo de tragamonedas en línea podría ser más grande.

El jugador de Perú quedará encantado con Spin Casino. Este sitio destaca entre otras cosas por contar con la interfaz de usuario más cómoda y fácil de usar de todo el mercado.

Un moderno sistema de pagos y constantes promociones complementan su oferta. Sigue bajando y conoce más a fondo a este exitoso operador.

Tragamonedas online y otros modos de juego (4.7/5)

No será difícil terminar con nuestro aburrimiento en un catálogo de juegos tan diverso como el de Spin Casino.

Entre sus más de 600 títulos podremos encontrar más de 500 máquinas tragamonedas online, un casino en vivo, juegos de cartas e incluso una gran selección de video poker.

Ofertas y promociones (4.7/5)

En este apartado Spin Casino cumple con los deberes, ya que podemos optar por un atractivo bono de bienvenida que nos permite, a los jugadores en Perú, reclamar en los tres primeros depósitos un monto máximo de hasta 4.000 PEN.

Asimismo, encontraremos distintas ofertas semanales, e incluso un moderno club VIP.

Sistema de pagos (4.6 /5):

El sistema de pagos con el que cuenta esta plataforma para Perú cumple medianamente con las expectativas, ya que es posible pagar mediante opciones como Neteller, Paysafecard, Interac, iDebit, Skrill, Trustly o las clásicas tarjetas bancarias.

Confianza y seguridad de la plataforma (4.8/5):

En la actualidad, la Comisión del Juego de Kahnawake es el organismo que licencia las operaciones de este casino en línea.

Además, está certificado por un organismo como eCOGRA.

Interfaz de usuario (4.8/5)

Para nuestro equipo ha sido sumamente agradable navegar a través de la plataforma de Spin Casino.

La información está distribuida de forma práctica, y su paleta de colores da vida a la página en general.

4. PlayUZU Casino (Wolf Gold) - Juegos de tragamonedas en Perú con

Pros

● No es necesario pasar por los molestos requisitos de apuesta.

● Más de 1.000 tragamonedas online disponibles.

● Cuenta con un bono de reintegro de pérdidas.

Contras

● No se ofertan con bonos de dinero per se.

● No se aceptan criptomonedas como método de pago.

No podíamos dejar pasar por alto a uno de los mejores casinos en el mercado de Perú. PlayUZU se lleva este merecido puesto por haber eliminado los molestos requisitos de apuesta en todas sus ofertas.

A su vez, cuenta con un catálogo de juegos que supera las 1.000 tragamonedas online.

Tragamonedas online y otros modos de juego (4.8/5):

Poder contar con más de 1.000 juegos de tragamonedas en línea no lo pueden decir todos los operadores.

PlayUZU nos garantiza con juegos exitosos como Big Bass Bonanza o Wolf Gold horas de diversión y emocionantes apuestas.

Algo más que destaca en PlayUZU es su selección de jackpots Cada Hora, Cada Día y Mega que se puede ganar jugando los 80 juegos de Red Tiger, uno de los proveedores de software de última generación.

Ofertas y promociones (4.5/5)

Aquí destacan sus ofertas sin requisitos de apuesta; en pocas palabras, todo lo que ganemos con ellas será de nosotros sin la necesidad de apostarlo.

Entre sus promociones podemos observar un bono de bienvenida de 50 giros gratis una vez que se confirme nuestro primer depósito.

Sistema de pagos (4.5/5)

Las opciones de pagos en PlayUZU son varias.

Las más comunes utilizadas en Perú en este operador son las clásicas tarjetas bancarias (Mastercard o Visa), ecoPayz, Paysafecard, Neteller, Skrill y Astropay.

Confianza y seguridad de la plataforma (4.7/5)

PlayUZU en el pasado ya ha sido premiado como una de las mejores plataformas de casino del mercado online en los iGaming Awards.

Actualmente, Malta Gaming Authority es quien se encarga de regular sus operaciones.

Interfaz de usuario (4.0/5):

Aunque la interfaz de usuario en esta plataforma no es mala en sí, presenta un problema que podría subsanarse en el futuro, y es que la longitud que tiene la página principal disgrega un poco la información dando una impresión de confusión en algunos usuarios nuevos.

5. Leo Vegas Casino (Buffalo Toro) - El casino con mayor número de máquinas tragamonedas online en Perú

Pros

● Premiado recientemente como el mejor casino (2020).

● Requisitos de apuesta bastante accesibles.

● Más de 3.200 tragamonedas online disponibles.

Contras

● Su bono de bienvenida no tiene giros gratuitos.

● Pocos juegos de baccarat gratis habilitados

No hay que subestimar a Leo Vegas Casino por estar en este lugar de nuestro ranking, ya que al final ha terminado resultando ser una plataforma bastante completa.

Sus más de 3.200 tragamonedas online lo mantienen firmemente como una de las principales opciones en el mercado de Perú. Quédate con nosotros y entérate de más acerca del león de la industria del iGaming.

Tragamonedas online y otros modos de juego (5/5)

Sí, sabemos que 3.200 juegos de tragamonedas[1] es mucho.

Es por ello que al día de hoy esta es una opción sumamente recomendada si deseas encontrar una gran variedad de slots. Proveedores como Pragmatic Play o Microgaming impulsan sus juegos más exitosos.

Al final, si no puedes encontrar una máquina tragamonedas particular aquí, probablemente no exista.

Ofertas y promociones (4.8/5)

Otro aspecto a destacar es su promoción de bienvenida, gracias a la cual será posible en tres depósitos reclamar un máximo de hasta 4.000 PEN. También este casino de tragamonedas online te ofrece 120 tiradas gratis.

Es decir, podremos empezar a jugar con buen pie y probar el extenso catálogo de juegos de Leo Vegas Casino.

Sistema de pagos (4.5/5)

Las opciones de retiro y depósito de Leo Vegas son algo limitadas, pero de todas maneras podremos movilizar nuestro dinero gracias a métodos como Neteller, Trustly, Skrill, Paysafecard o las tarjetas bancarias (Visa y Mastercard).

Confianza y seguridad de la plataforma (4.7/5)

Estamos ante una plataforma que ha sido premiada como mejor operador en los iGaming Awards de 2022, y en la que puedes apostar con tranquilidad.

Por otra parte, su licencia fue otorgada por la Malta Gaming Authority.

Interfaz de usuario (4.0/5)

Desde nuestra perspectiva, es necesaria una renovación en la interfaz de la plataforma. La web necesita una nueva distribución de la información, en donde se pueda clasificar todo de una forma más práctica.

Además, tener una paleta de colores más cálida refrescará la imagen del casino en general y sería más atractivo para el jugador de Perú.

6. Dafabet (Cat in Vegas) - El casino en línea con más bonos de reintegro de pérdidas del mercado

Pros

● Plataforma de eSports disponible.

● Criptomonedas aceptadas como método de pago.

● Múltiples bonos de reintegro de pérdidas disponibles.

Contras

● Menú de tragamonedas online mejorable.

● Su bono de bienvenida no cuenta con giros gratis.

7. Betsson Casino (Sweet Bonanza) - El casino online con mayor número de videobingos

Pros

● Plataforma de apuestas deportivas habilitada para fans en Perú.

● Más de 1.000 juegos de tragamonedas habilitadas.

● Catálogo de video bingos muy extenso.

Contras

● Un poco lento en la carga de la página.

● Montos mínimos de retiro un poco elevados.

8. 22 Bet Casino (Jewel Mania) - El casino en línea con mayor catálogo de juegos en vivo

Pros

● Plataforma de juegos de casino en vivo muy extensa.

● Chat en vivo disponible durante las 24 horas del día.

● Plataforma de eSports disponible.

Contras

● Su sistema de pagos es un poco limitado.

● Su bono de bienvenida no cuenta con giros gratis.

9. 1xbet Casino (Mob Money) - El casino en línea con la mejor oferta de bienvenida de giros gratuitos

Pros

● Tiene su propia aplicación móvil.

● Criptomonedas aceptadas como método de pago.

● Oferta de bienvenida con giros gratuitos y bono de dinero.

Contras

● Requisitos de apuesta medianamente elevados.

● Plataforma de eSports un poco limitada.

10. Unique Casino (Cash Pig) - El casino en línea con más juegos de blackjack disponibles

Pros

● Más de 1.600 tragamonedas online habilitadas.

● Tiene su propia aplicación móvil.

● Criptomonedas aceptadas como método de pago.

Contras

● Es difícil progresar en el club VIP.

● Altos requisitos de apuesta.

11. Bodog Casino (Lucky Neko) - El mejor casino en línea para el uso de criptomonedas

Pros

● Más de 900 tragamonedas online disponibles.

● Cuenta con una plataforma de apuestas deportivas.

● Criptomonedas aceptadas como método de pago.

Contras

● Su bono de bienvenida no tiene giros gratuitos.

● No cuenta con mucho tiempo en el mercado peruano.

Cómo elegimos los mejores casinos de tragamonedas en Perú

Tragamonedas online y otros modos de juego

Los operadores donde nos registramos deben contar con un amplio y selecto catálogo de juegos de tragamonedas en línea para ser valorados positivamente.

Sabemos que este no es el único aspecto a considerar, pero sí es importante que verifiques el número de juegos disponibles, así como también las distintas modalidades y los proveedores que impulsan al operador.

Ofertas y promociones

No todo es jugar con tragamonedas online; también debemos prestar atención a las ofertas que están habilitadas en cada operador para el mercado de Perú, ya que estas representan la posibilidad de poder obtener grandes premios.

Esto con el tiempo termina incentivando a muchos usuarios a seguir jugando y disfrutando sanamente de la plataforma.

Sistema de pagos

Para poder jugar con tragamonedas online es necesario, en la mayoría de los casos, depositar dinero.

De igual forma, si llegamos a generar ganancias debemos retirarlas, así que poder contar con un sistema de pagos flexible es algo importante para cada usuario de Perú. Nuestro equipo detalla los métodos de pago disponibles en cada operador.

Confianza y seguridad de la plataforma

Sabemos lo vital que es poder jugar tranquilo con tus tragamonedas online[2] preferidas. En este apartado se valora el nivel de confianza y seguridad con el que cuenta cada casino en línea evaluado por nuestro equipo.

En pocas palabras, estaremos analizando cuáles son las licencias, premios o certificaciones que acompañan a estas plataformas.

Interfaz de usuario

Otro aspecto sumamente importante es la interfaz de usuario con la que cuentan las páginas de casinos en línea.

Por ello, ponemos el foco en analizar la distribución de la información y la sencillez de la navegación a través de la plataforma en general. Nuestro equipo también evalúa la experiencia que como usuario regular se puede tener navegando a lo largo de la página.

Preguntas frecuentes de los jugadores de Perú

¿Cuál es el casino que tiene las mejores tragamonedas online?

Todos los casinos en línea que han sido reseñados cuentan con excelentes catálogos de tragamonedas online. No obstante, si deseas cantidad, Leo Vegas Casino es la plataforma que ofrece el mayor número de juegos.

Por otra parte, si quieres una selección de calidad, en Jackpot City Casino están las mejores tragamonedas.

¿Puedo jugar a tragamonedas online a través de mi dispositivo móvil?

Por supuesto. Todas las plataformas en línea de casinos que encontrarás aquí están optimizadas para utilizarse en cualquier teléfono o tablet desde el Perú.

Incluso existen ciertos operadores que cuentan con una aplicación móvil exclusiva, como es el caso de Royal Vegas Casino.

¿Puedo jugar tragamonedas gratis en estos casinos online de Perú?

Si ya ubicaste una tragamonedas con la que quieres jugar, es posible hacerlo de forma gratuita en cualquiera de las plataformas reseñadas por nuestro equipo.

Aunque ten en cuenta que jugar gratis no te reportará ningún tipo de ganancia real.

¿Es seguro jugar en estos operadores desde el Perú?

Completamente. Nuestro equipo ha garantizado que cada uno de los operadores escogidos para formar parte de este listado cumpla con las regulaciones correspondientes. Es decir, cuentan con licencias de organismos internacionales de amplio recorrido en la industria.

¿Qué casino en línea me da el mejor bono de bienvenida?

Esto va a variar dependiendo de la opinión de cada usuario y sus necesidades como principiante, aunque podríamos destacar los bonos de dinero por depósito que ofrecen Jackpot City Casino y Leo Vegas Casino como los más elevados del mercado.

¿Los bonos de bienvenida me dan dinero gratis?

No. El dinero que ganamos a través de este tipo de bonificaciones es considerado dinero de bono y no podremos retirarlo efectivamente hasta cumplir con los requisitos de apuesta que estipulan los términos y condiciones de cada oferta.

Comparación entre los top 5 casinos en línea de nuestro ranking para Perú

Jackpot City: Más de 500 tragaperras en línea. Licencia por la Comisión del Juego de Kahnawake y certificación de eCOGRA. Hasta 6.300 PEN en los tres primeros depósitos.

Royal Vegas: Más de 700 tragamonedas. Licenciado por la Malta Gaming Authority. Hasta 4.700 PEN en el primer depósito y el paquete premium de hasta 1500 USD.

Spin Casino: Más de 600 tragaperras online. Licencia por la Comisión del Juego de Kahnawake y certificación de eCOGRA. Hasta 4000 PEN en los primeros tres depósitos.

PlayUZU: Más de 1000 juegos de tragamonedas. Licenciado por la Malta Gaming Authority. 50 tiradas gratis en tu primer depósito sin requisitos de apuesta.

Leo Vegas: Más de 2000 tragamonedas. Licenciado por la Malta Gaming Authority. Hasta 9000 PEN en tus primeros cuatros depósitos.

¿Dónde podemos comenzar a jugar a las tragamonedas online en Perú?

Nuestra recomendación para Perú para empezar a jugar en línea es la plataforma de Jackpot City, puesto que es la más completa según nuestro criterio.

A continuación observarás un breve paso a paso para iniciarte:

1. Registra una cuenta nueva:

En el sitio web de Jackpot City en la esquina superior derecha o en el centro de la pantalla encontrarás el botón “Registrarse”. Haz clic allí.

2. Completa los datos que te solicitan:

Jackpot City te pedirá una serie de datos personales que deberás completar para seguir el proceso de registro. Hazlo y sigue adelante.

3. Inicia sesión en tu cuenta y juega:

Si ya cumpliste con todo el proceso de registro, inicia sesión con tus credenciales y empieza a disfrutar de las tragamonedas online de Jackpot City desde Perú.

¿Sigues buscando las mejores tragamonedas online de Perú?

Después de haber realizado una exhaustiva investigación, podemos afirmar que existen diversos operadores que cuentan con catálogos de tragamonedas online[3] Perú bastante amplios.

Sin temor a equivocarnos afirmamos que la mejor selección de juegos de casino online la podemos encontrar en Jackpot City Casino. Su equipo se ha tomado la tarea de escoger lo mejor de la industria y condensarlo en un práctico inventario de tragamonedas.

De igual forma, el resto de las plataformas analizadas cuentan con funciones y características que vale la pena destacar.

Es por ello que nuestra recomendación es probar suerte en la mayoría de estos operadores y decidir cuál se adapta mejor a tus necesidades.

IMPORTANTE:

Las apuestas pueden ser adictivas. Si tiene un problema con las apuestas o alguien que conoce lo tiene, le recomendamos que hable con un consejero certificado. Todos los mejores casinos online en Perú son solo para mayores de 18 años.

IMPORTANTE:

Las apuestas pueden ser adictivas. Si tiene un problema con las apuestas o alguien que conoce lo tiene, le recomendamos que hable con un consejero certificado. Todos los mejores casinos online en Perú son solo para mayores de 18 años.

Es posible que algunos de los sitios enumerados en nuestro sitio no estén disponibles en su región. Verifique las leyes locales para asegurarse de que los juegos de azar en línea están disponibles y sean legales donde vive.