Integratel Perú reunió a líderes empresariales para presentar los avances y acciones que viene desarrollando desde hace seis meses tras la adquisición de la compañía. Ariel Palumbo, CEO de Integratel Perú, destacó que la empresa está viviendo una transformación enfocada en mejorar la satisfacción del cliente y ser más ágiles para responder a las demandas del mercado.
Además, este espacio sirvió para reflexionar sobre los retos y oportunidades que enfrenta el país de cara al 2026.
