Ariel Palumbo, CEO de Integratel Perú, da la bienvenida al almuerzo con líderes empresariales del país.
Integratel Perú reunió a líderes empresariales para presentar los avances y acciones que viene desarrollando desde hace seis meses tras la adquisición de la compañía. Ariel Palumbo, CEO de Integratel Perú, destacó que la empresa está viviendo una transformación enfocada en mejorar la satisfacción del cliente y ser más ágiles para responder a las demandas del mercado.

Además, este espacio sirvió para reflexionar sobre los retos y oportunidades que enfrenta el país de cara al 2026.

Encuentro de Líderes Empresariales sobre perspectivas del país. Expositores fueron Franco Olcese  (Centro Wiñaq); Urpi Torrado (Datum); y Enrique Castillo (analista político).
Integratel Perú convocó a líderes empresariales para compartir los progresos y las iniciativas que ha venido implementando durante los últimos seis meses.
Domingo Drago (Gold Fields) y Germán Fernández (Movistar Empresas).
Emilio Rossi (Asociación Peruana de Telecomunicaciones), Mauricio Mazzón (Integratel Perú), Urpi Torrado (Datum); Rosa Asca (Caja Huancayo) y William Dumbar (Integratel Perú).
Juan Aurelio Arévalo Miro Quesada (El Comercio); Felipe James (SNI); y Santiago Rojas (CAF).
David Tuesta (Consejo Privado de Competitividad); Jimena Sologuren Arias (Poderosa); María Isabel León (Integratel Perú); Samuel Ortiz (Embajador de Argentina en Perú) y Manuel Fumagalli (Barrick).
Samuel Ortiz (Embajador de Argentina en Perú) y Ariel Palumbo (Integratel Perú)
Juan Pons, William Dunbar (Integratel Perú), Urpi Torrado (Datum), Mercedes Demasi, Mauricio Mazzón y Federico Zin (Integratel Perú).
