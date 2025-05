En el evento Insurance Day 2025 organizado por la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg), se presentaron tres casos de éxito en temas de acceso y distribución de los seguros personales en Latinoamérica: Darwin Seguros, MetLife Accelerator junto a Klimber, y Leonisa con BNP Paribas Cardif. Se trata básicamente de alianzas estratégicas que demuestran que es posible ampliar la protección a millones de personas mediante tecnología y un enfoque centrado en el usuario.

Los resultados demuestran cómo, pensando fuera de la caja, identificando el canal adecuado y utilizando las herramientas correctas, es posible desarrollar productos de alto impacto que realmente respondan a las necesidades del mercado. Si bien son experiencias distintas, todas comparten el objetivo de romper las barreras tradicionales del sector, como la baja penetración del seguro, especialmente entre poblaciones históricamente desatendidas y con acceso limitado a servicios financieros.

UNA PÓLIZA PARA CADA BRASIER

Leonisa, reconocida marca de ropa interior femenina con presencia en más de 20 países, se unió con la empresa aseguradora BNP Paribas Cardif Colombia para lanzar una propuesta innovadora de inclusión financiera y protección social. Esta marca cuenta con más de 200.000 ejecutivas de venta independientes que cada 20 días colocan casi un millón de prendas íntimas dentro de su círculo más cercano: familia, amigas, vecinas y conocidas. De esta cantidad, el 46% son brasieres.

Edgard Gómez, CEO de la aseguradora, comenta que, aprovechando esta poderosa red de distribución, crearon la campaña “Abraza tu vida. Un Bra es un seguro”. “¿Qué hicimos? Desarrollamos una propuesta en la que la venta de cada brasier incluía automáticamente un seguro que protegía contra los principales eventos de cáncer femenino, totalmente gratis”.

El seguro gratuito cubre, durante seis meses, el valor de un millón de pesos colombianos en caso de diagnóstico de cáncer de mama, cuello uterino, útero u ovario. “Pero la idea no es quedarse ahí. Luego se les da la posibilidad de mejorar su esquema de protección con un pago adicional”, explicó el ejecutivo.

Así, la asegurada puede incrementar su cobertura y beneficios, y acceder también a consultas vía telemedicina, nutricionista digital y orientación psicológica. Además, el proceso de activación fue diseñado para resolverse de manera rápida y sencilla, e incluye el uso de Inteligencia Artificial. Los resultados son contundentes: casi dos millones de seguros vendidos, lo que significa un número importante de mujeres protegidas.

DARWIN SEGUROS

En Brasil, los seguros vehiculares premian la conducción sin siniestros. Al ingresar al mercado, los nuevos asegurados enfrentan precios elevados, pero si anualmente no registran incidentes, acceden progresivamente a niveles de bonificación, que van del uno al diez. En promedio, quienes comienzan pagan el doble que aquellos con puntuación máxima.

Alberto Sousa, fundador y CEO de Darwin Seguros, tenía unos 20 años cuando tuvo su primer auto, y quiso adquirir una póliza. Sin embargo, le cotizaron una prima que le pareció muy alta, teniendo en cuenta que trabajaba todo el día y su vehículo estaba casi siempre en la cochera. Consideró que era injusto que esto le pasara solo por ser joven y no tener historial. Así que no lo aseguró. Luego de 10 años sin ningún accidente, quiso adquirirlo otra vez, pero no tomaron en cuenta su experiencia impecable. “Entras en un círculo vicioso: no tienes historial, y entonces pagas más, y como no puedes pagar tanto, nunca construyes historial”.

Explicó que, en Brasil, solo el 30% de los autos con hasta 10 años de antigüedad cuentan con seguro, lo que deja a una gran mayoría sin protección formal. Esta brecha ha sido cubierta en parte por compañías de seguros ilegales, que operan sin garantías técnicas, evaden impuestos y pagan siniestros con el flujo de las nuevas ventas. Y si tienen problemas, desaparecen.

Este contexto de informalidad y exclusión llevó a la creación de Darwin Seguros, como una solución innovadora para 40 millones de vehículos sin cobertura, especialmente aquellos cuyos propietarios no acceden a un seguro vehicular por el alto precio inicial. Propuso un modelo de pólizas mensuales que funcionan como una suscripción a una plataforma de streaming, en lugar de los contratos anuales. Con este sistema, si el cliente demuestra ser un buen conductor, puede recibir descuentos desde el primer mes, sin esperar 10 años, como ocurre con las bonificaciones tradicionales.

Por otro lado, si el cliente representa un alto riesgo, el precio sube rápidamente, lo que hace que salga del sistema. Todo se realiza de forma digital, desde la contratación hasta la atención de siniestros. El CEO de Darwin Seguros señala que los resultados hasta hoy han sido impresionantes. “En Brasil, la cultura aseguradora se concentra casi exclusivamente en los seguros de auto y de salud. Esta es una puerta de entrada que facilita la venta cruzada y permite ofrecer otros productos, como seguros de vida o de vivienda”, puntualizó.

METLIFE XCELERATOR

Gustavo Flamerich, Country Manager de México de Klimbler y Business Developer, presentó el caso de MetLife Xcelerator, producto de la alianza entre la insurtech Klimbler y la aseguradora MetLife. Se trata de una iniciativa creada para desarrollar seguros específicos que se venden a través de sponsors, aprovechando que estos ya tienen usuarios fidelizados, como bancos, tiendas y aplicaciones.

Son productos fáciles de suscribir y con condiciones generales simplificadas, lo que origina una dinámica fuera de lo usual. Así, se ha conseguido lanzar seguros en tan solo 10 días o, como con un banco digital en Brasil, hasta cinco productos en dos meses. Además, las pólizas se pueden vender a través de WhatsApp, por telemarketing, vía aplicaciones, billeteras digitales, etc. Es decir, pueden integrarse en un ecosistema digital, mostrarse en un micrositio o presentarse en persona.

La automatización de los procesos, que incluye emisión, suscripción, renovación y, en muchos casos, hasta la gestión de siniestros, genera una reducción importante de los costos operativos y permite alcanzar mercados anteriormente casi imposibles. “Hemos llegado a lugares tan remotos como Amaná, en la Amazonía brasileña, donde vendimos la primera póliza de vida registrada en ese lugar; o Loreto, Baja California (México), un pueblo de unos 300 habitantes”, enfatiza Flamerich.

El desarrollo de toda la integración tecnológica permite que los sponsors puedan ofrecer seguros sin complicaciones ni inversiones adicionales. En solo dos años, la alianza ha asegurado a más de 12 millones de personas y trabaja en cinco países.

Reportaje Publicitario