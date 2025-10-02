Inchcape, el principal distribuidor automotriz a nivel global, y Santander Consumer, la entidad financiera más importante en créditos vehiculares, han formado una alianza estratégica para ofrecer la mejor oferta de financiamiento automotriz en el país, en línea con su propósito de brindar mayor movilidad a las comunidades de hoy, para mañana y para mejor.

“Esta alianza con Santander Consumer nos permite ampliar las alternativas de financiamiento en el país, integrando innovación, confianza y una amplia cobertura para las necesidades de cada peruano. Nuestro compromiso es acercar a más personas a su próximo auto nuevo de manera simple, ágil y transparente”, expresó Roberto Delgado, Managing Director de Inchcape en Perú.

Uno de los ejes de esta alianza es el desarrollo de productos y procesos que permitan atender la realidad de la mayoría de los peruanos, a través de una experiencia integral con soporte omnicanal.

“Al tener a Inchcape, empresa líder en distribución de vehículos en el país, como aliado en el sector automotriz, estamos reforzando nuestro compromiso por establecer alianzas para seguir brindando productos financieros diseñados para las necesidades de los peruanos, con el respaldo y solidez de una marca global”, señaló Carlos Morante, gerente general de Santander Consumer Bank.

En línea con su estrategia global Accelerate+, Inchcape coloca al cliente en el centro de sus acciones y, como parte de esta propuesta, ha desarrollado una plataforma tecnológica que conecta en un mismo ecosistema digital a clientes, marcas y socios. Esta innovación agiliza los procesos de evaluación y desembolso, simplificando la experiencia de inicio a fin. Con ello, busca elevar el estándar de atención y ofrecer interacciones cada vez más óptimas y seguras, consolidando un nuevo hito en el financiamiento automotriz del país.

Considerando que en el Perú un alto porcentaje de clientes cuenta con acceso limitado a servicios financieros, Inchcape y Santander Consumer buscan acercarse a estos segmentos y brindarles la posibilidad de acceder a su auto soñado. Con esta iniciativa, se abre la puerta a más personas, generando dinamismo económico y mayor inclusión financiera.

Esta alianza estratégica busca transformar el mercado de financiamiento del sector en Perú, creando valor y facilitando el acceso a vehículos nuevos para un público más amplio y diversificado. Con ello, la compañía reafirma su compromiso de seguir consolidándose como el grupo automotriz más grande del país y un referente de innovación y movilidad sostenible.

Reportaje Publicitario