En un evento exclusivo, se presentaron las empresas del Grupo GO, destacando los planes de crecimiento para el 2025, especialmente en el sector inmobiliario con proyectos clave en Pucusana, Asia y Chincha. También se abordaron los fondos privados de inversión inmobiliaria de Go Capital y la incursión del grupo en el retail con Go Franquicias, consolidando así su visión estratégica.

Al finalizar el 2024, el Grupo GO, de la mano de su CEO Daniel Fernández y sus gerentes, llevó a cabo un evento exclusivo en el que presentó los planes de crecimiento para el 2025 ante un selecto grupo de inversionistas y clientes. Se destacó su solidez y visión estratégica en los sectores inmobiliario, fondos de inversión privados y retail.

Go House Inmobiliaria, empresa del Grupo GO, se posiciona como referente en el desarrollo y comercialización de condominios de campo y playa en Perú. Ha logrado un crecimiento sostenido, consolidando su liderazgo en el sector inmobiliario. Desde sus inicios, ha enfocado sus esfuerzos en satisfacer la creciente demanda de adquisición de lotes en el sur de Lima.

Este año, ha consolidado su posición con más de cinco nuevos proyectos clave para el 2025, en ubicaciones de alto potencial como Pucusana, Asia, Cañete, Chincha y Pisco. Con miras a la expansión, la empresa también desarrollará nuevos proyectos de urbanizaciones, asegurando inversiones altamente rentables y contribuyendo al desarrollo regional.

La estabilidad económica post-pandemia y la creciente demanda por propiedades fuera de Lima han favorecido este crecimiento. Se proyecta un aumento del 20% en la venta de lotes para el 2025. Para el Grupo Go, la reciente creación de Saab Sociedad Gestora de Fondos de Inversión S.A.C., bajo la marca registrada Go Capital, representa un hito clave en su estrategia de diversificación.

Nuestra gestora introduce opciones financieras innovadoras, como el Fondo de Inversión en Bonos de Titulización Inmobiliaria, respaldado por activos tangibles de alta demanda y administrado a través de fideicomisos. Este producto se destaca por ofrecer rentabilidades proyectadas altamente competitivas, combinando protección, transparencia y un alto potencial de retorno para los inversionistas nacionales e internacionales.

El grupo también ha incursionado en el sector retail con Go Franquicias, orientado al rubro de alimentos, a través de sus marcas: Fabrizio Caffé y Dulcesito. Estas marcas ya operan en ubicaciones estratégicas, como centros comerciales y estaciones del Metro de Lima. Para el 2025, se abrirán 8 tiendas más en diferentes puntos de la capital, alcanzando un total de 16 puntos de venta al final del año.

Este modelo no solo diversifica el portafolio del Grupo GO, sino que cada una de estas marcas se distingue por su innovación y capacidad de adaptación al mercado peruano. Estos son factores esenciales para posicionarse sólidamente en el sector.

En el Perú, la estabilización de la economía y la tendencia a la baja de las tasas de interés han creado un entorno favorable para las inversiones en bienes raíces y productos financieros. A nivel internacional, la creciente búsqueda de destinos seguros por parte de inversionistas extranjeros ha colocado al Grupo GO como una opción privilegiada, incluso en medio de las incertidumbres globales.

Nuestra trayectoria nos ha consolidado como un referente en el sector. Con una visión clara y un compromiso inquebrantable, el Grupo GO se ha posicionado a la vanguardia de la innovación y el desarrollo. Hoy más que nunca, estamos listos para enfrentar nuevos desafíos y escribir un nuevo capítulo en nuestra historia.