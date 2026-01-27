Grupo Fe fortalece su estrategia de expansión con la nueva sede Sur de Campo Fe, ubicada en el km 29 de la Panamericana Sur. Este proyecto de 40 hectáreas en Lurín redefine el concepto de memorial con un enfoque ecológico y tecnológico. Con esta infraestructura se busca atender la demanda de los residentes del sur con servicios de nivel internacional.

El grupo también ha concretado un paso fundamental con FeSeguros, tras culminar exitosamente un proceso de nueve meses para obtener la Autorización de Organización por parte de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Este paso fortalece la estructura financiera del grupo, otorgando un nivel superior de respaldo a sus afiliados. Con esto, la empresa asegura una oferta de previsión con la máxima garantía y solidez del mercado.

Su portafolio de lanzamiento incluirá seguros de sepelio y accidentes personales, pero destaca su incursión en el segmento corporativo con productos como SCTR (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo) y Vida Ley. Con esta estrategia, Grupo Fe busca atender no solo a familias en sectores desatendidos, sino también cubrir la demanda de protección del sector Pyme, integrando una oferta de valor que complementa el ecosistema de servicios del holding.

Estos movimientos responden a una estrategia integral para robustecer su liderazgo corporativo hacia el 2026. La sinergia entre servicios funerarios, camposantos y seguros permite al grupo brindar una protección 360° a las familias peruanas. Se trata de un ecosistema diseñado para ofrecer, a la Familia Fe, seguridad y tranquilidad en cada etapa de la vida.

Con estas acciones, Grupo Fe reafirma su compromiso de innovación y excelencia operativa en el país. La organización proyecta continuar su crecimiento sostenible, priorizando siempre la calidad de atención y el servicio humano. Estos hitos consolidan su posición como el referente principal en el sector de protección familiar.