En esta semana y durante los próximos meses, algunas personas recibirán una cantidad de dinero significativa no solo de la AFP o CTS, sino también de la gratificación. Si bien para muchos una buena decisión en esta coyuntura del incremento de la inflación es ahorrar, lo mejor que uno puede hacer es invertir e intentar mitigar la depreciación que podría tener tu dinero en el tiempo.

“¿En qué invertir mi dinero?”: una pregunta muy relevante en esta coyuntura donde no solo importa el uso que se le pueda dar al dinero, sino también al respaldo de su valor. ¿Sabías que entre julio de 2021 y junio de 2022 la inflación acumulada en Perú fue la más alta de los últimos 25 años: 8,8%? Esto significa que el dinero viene perdiendo su valor y que los precios de los productos y servicios que consumimos a diario se vienen incrementando.

Opciones para invertir la AFP, CTS y gratificación en una coyuntura de inflación

- Depósitos a plazo fijo

Las tasas de retorno bordean el 8% y 9% anual; sin embargo, depende del monto y plazo pactado. Es decir, será necesario que entregues tu dinero por un periodo de tiempo sin la posibilidad de poder retirarlo, pero de hacerlo tendrás que asumir una penalidad. Los depósitos a plazo de las entidades tradicionales están respaldados por un fondo seguro de depósito de hasta S/ 116.284 incluidos los intereses.

- Préstamos con garantía hipotecaria

En este tipo de inversión que ofrece Prestamype, el inversionista invierte el total del monto solicitado por un tercero (el mínimo es S/ 23 000 con plazos desde 1 año hasta 4 años) y el préstamo es directo entre ambas partes. La rentabilidad puede llegar hasta 26 % anual y tener una garantía inscrita en Sunarp. La garantía hipotecaria vale más de dos veces el monto prestado y se inscribe directamente a tu nombre en Registros Públicos. La operación es bancarizada con cheque de gerencia y vía notarial para ofrecer la mayor seguridad.

Para invertir en préstamos con garantía hipotecaria, se ofrece como aval un inmueble (casa, departamento, terreno o local comercial) registrado en Sunarp a nombre del inversionista, por lo que el nivel de riesgo llega a ser muy bajo. Por si fuera poco, el dinero prestado solo representa el 40% del valor del inmueble. Eso no es todo: las tasas de retorno por invertir en esta modalidad varían entre el 14% y el 28% anual aproximadamente, lo que equivale a un porcentaje mayor de rentabilidad del que pueden ofrecer los fondos mutuos o depósitos a plazo fijo. Prestamype es una de las pocas fintech que ofrecen esta modalidad de inversión, registrando una garantía a nombre del inversionista, además de un alto retorno.

Para más información, ingresa a https://www.prestamype.com/invertir-prestamos.

- Compra de inmuebles

Con las 4 UIT de la AFP, la gratificación, CTS y utilidades, muchas personas piensan en adquirir un bien inmueble otorgando la inicial. ¿En qué casos es recomendable? Si se vive en una casa alquilada, este gasto extra o las cuotas mensuales del crédito hipotecario se podrían compensar con el pago del alquiler.

- Fondos mutuos

Si bien este vehículo de inversión es de renta variable, también es uno de los productos que más oportunidades podría otorgar al usuario. Dependerá del tipo de fondo que se elija: renta fija, variable o mixta.

- Factoring

El crowdfactoring es una de las inversiones que mayor relevancia ha tomado en los últimos años. Al invertir en factoring, el usuario adquiere el porcentaje de una factura por cobrar que será pagada en un periodo de 30 a 120 días. En ese intervalo de tiempo, los inversionistas adquieren intereses que son entregados en la fecha de cobro de dicha cuenta por cobrar. De esta manera, cualquier persona puede invertir de manera online, diversificar su portafolio en facturas de distintas actividades económicas, rentabilizar su dinero hasta 18% al año y comenzar con un capital desde US$ 80 o S/ 300.

Prestamype, startup que cerró una ronda de inversión semilla por US$ 800.000 por parte de Inca Ventures, Angel Ventures y siete ejecutivos con experiencia en banca y finanzas, ha logrado convertirse en la fintech más grande, importante y confiable del Perú para comenzar a invertir. Si buscas invertir en factoring, pero no sabes dónde, entonces Prestamype puede ser la plataforma a elegir. Ofrecen retornos desde 9% a 18% y la posibilidad de comenzar a invertir de manera digital desde US$ 80 o S/ 300.

Para más información, ingresa a: https://www.prestamype.com/invertir-factoring.

