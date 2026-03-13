La decisión de comprar un departamento se ha convertido en un proceso cada vez más estratégico para las familias de Lima. Ubicación, distribución eficiente y respaldo del desarrollador pesan tanto como la inversión misma, especialmente en zonas donde la proyección patrimonial y la calidad de vida son determinantes.
En ese contexto, Evergran Grupo Inmobiliario cumple siete años como marca inmobiliaria en el mercado peruano. La firma forma parte de un grupo empresarial con 16 años de trayectoria en el sector inmobiliario y de construcción, cuya primera empresa fue constituida en 2010 y cuyo crecimiento ha estado acompañado por una gestión corporativa enfocada en disciplina financiera, control operativo y desarrollo progresivo de nuevos proyectos.
En total, el grupo empresarial ha superado las 1,500 unidades inmobiliarias entregadas entre departamentos y locales comerciales, mientras que Evergran, como marca inmobiliaria, ha entregado más de 450 departamentos, consolidando su presencia tanto en Lima Top como en Lima Moderna.
Actualmente, la compañía cuenta con proyectos entregados en su totalidad, desarrollos con entrega inmediata que continúan en comercialización, un proyecto en etapa de construcción en San Borja y un nuevo desarrollo en preventa en San Miguel. A ello se suma una proyección hacia distritos como Jesús María y Surco, dentro de una estrategia de expansión progresiva.
GESTIÓN INTEGRAL Y RESPALDO CONSTANTE
La evolución de la empresa ha estado marcada por hitos concretos. La entrega de su primer proyecto validó su capacidad de ejecución. Más adelante, superar los 450 departamentos entregados como marca representó un punto de consolidación reputacional dentro del mercado inmobiliario.
Sara Puicón, Gerente Corporativa de Administración, Finanzas y Operaciones de Evergran Grupo Inmobiliario, sostiene que el crecimiento no se ha centrado únicamente en volumen, sino en la consolidación de una estructura organizacional sólida. Según explica, se ha priorizado el fortalecimiento corporativo, la disciplina financiera y la capacidad de gestión integral como bases de su desarrollo.
“Antes de iniciar un proyecto realizamos una estructuración financiera y operativa rigurosa, evaluando escenarios, costos y riesgos. Esto nos permite iniciar cada desarrollo con bases sólidas y mantener la estabilidad del proyecto durante todo su ciclo de ejecución”, afirma Sara Puicón.
Uno de los hitos estratégicos fue incorporar construcción propia, integrando diseño, ejecución y control financiero bajo una misma estructura. “Más que depender de terceros, gestionamos internamente los factores críticos del proyecto, lo que nos permite sostener calidad, eficiencia y cumplimiento de forma estructural”, añade.
POSTVENTA, SOSTENIBILIDAD Y NUEVA FORMA DE HABITAR
El acompañamiento no termina con la entrega de llaves. Evergran ha desarrollado un sistema de postventa con protocolos definidos, seguimiento y trazabilidad, entendiendo que la experiencia del propietario comienza cuando el inmueble empieza a ser habitado.
“La postventa no es un proceso reactivo, sino parte integral del proyecto. Bien gestionada, consolida relaciones de largo plazo y retroalimenta la mejora continua”, señala Sara Puicón.
El perfil del comprador también ha evolucionado. Hoy las familias priorizan funcionalidad, iluminación natural, espacios flexibles para trabajo remoto y áreas comunes que promuevan bienestar. En esa línea, los nuevos desarrollos incluyen criterios de sostenibilidad como certificación EDGE y acceso a beneficios como el Bono Verde, lo que permite mejores condiciones de financiamiento y menores costos operativos en el tiempo.
Diversificación y visión de crecimiento
Además del desarrollo residencial, la empresa viene fortaleciendo su línea de desarrollo de locales comerciales, ampliando su participación en distintos tipos de activos inmobiliarios dentro del mercado urbano.
La empresa proyecta además ampliar su presencia en el ecosistema inmobiliario mediante nuevas líneas vinculadas al desarrollo de activos, incluyendo el rubro hotelero y mercados especializados, como parte de una visión de crecimiento que busca consolidar al grupo en distintos segmentos del mercado.
A siete años como marca y con un grupo empresarial de 16 años de trayectoria detrás, Evergran Grupo Inmobiliario reafirma su apuesta por construir proyectos respaldados por gestión corporativa sólida, orden operativo y sostenibilidad financiera.
Conoce más sobre sus proyectos, las opciones de vivienda disponibles y los próximos desarrollos en Lima Top y Lima Moderna a través de su web www.evergran.pe.
Reportaje publicitario