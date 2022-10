Contamos con una gran idea y nos agenciamos de una fuente de capital para ponerla en marcha. Estamos listos para embarcarnos en una nueva aventura empresarial que puede ser muy prometedora. Sin embargo, cabe preguntarnos ¿Por dónde debemos empezar para que este nuevo negocio madure rápidamente y sea sostenible en el tiempo?

Según el “Informe Técnico de Demografía Empresarial en el Perú” del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), se constituyeron un total de 62,275 empresas en el primer trimestre de 2022. En tanto, en este mismo periodo se dieron de baja a 9,302, presentando así una variación neta de 52,973 unidades económicas.

Sin embargo, la Cámara de Comercio de Lima alertó que, en los dos últimos años, en la capital más de 135,000 pequeños y medianos negocios cerraron sus puertas definitivamente a consecuencia de la pandemia y un desalentador panorama económico en el país. Estos datos nos revelan que, a pesar de la coyuntura desafiante, los peruanos son resilientes y siguen apostando por crear empresa.

Por eso, consolidarse rápidamente es clave para sobrevivir y prosperar. Para Alfredo Mendiola, director de la Maestría en Finanzas de ESAN, cualquier comienzo debe enfocar sus recursos en dos aspectos: conocer el mercado y saber cómo funciona el negocio.

Estudia el terreno y conócete a ti mismo

El especialista señala que el error más frecuente es sobreestimar el mercado, por lo que recomienda estudiar cuidadosamente a la competencia y lo que demanda el público al que nos dirigiremos. “Lo primero que tienes que hacer es conocer el tamaño del mercado. Tómate tu tiempo y sé cuantitativo; para que camine, tienes que asegurarte, no por intuición. Debes hacer pruebas piloto”, señala.

Explica que tenemos que asegurarnos que este nuevo emprendimiento sea capaz de generar un margen de contribución suficientemente alto para que permita cubrir todos los costos fijos en el mediano plazo.

Otro punto importante es el incorporar a personas con conocimiento operativo y un ‘knowhow’, para mantenerlas a nuestro lado y que nos permitan absorber su conocimiento. “Si mantienes una relación estable, de largo plazo con esa gente que te da el conocimiento, te permite buscar crecimiento en otros campos”, comenta Mendiola.

Refiere que no es posible competir si no entiendes tus limitaciones. “Analiza ex ante (antes de iniciar operaciones) cuál es un volúmen mínimo de ventas sobre el cuál se puede mantener una rentabilidad, hasta cuánto se puede bajar el precio”, subraya.

Para Carlos Aguirre, profesor de los Programas en Finanzas de ESAN, el éxito de un nuevo negocio también pasa por establecer un precio correcto, conocer bien el entorno y fortalecer al equipo que te acompañará en la nueva aventura empresarial.

El precio como estrategia

El especialista indica que si una empresa reduce el 1% de costo, la utilidad neta aumenta en 1% o 2%. En cambio, si aumenta el 1% en precio, la utilidad neta sube entre 8% y 9%.

“Debemos analizar la propuesta de valor y cuánto está dispuesto a pagar nuestro consumidor por el producto. Por eso, invertir en una persona capacitada en elaborar una correcta estrategia de ‘pricing’ es muy rentable”, recomienda.

Adáptate al consumidor y fortalece a tu equipo

Aguirre comenta que, según un estudio de la London Business School del 2008, las empresas que más crecieron después de la crisis fueron las que no dejaron de invertir en investigación, desarrollo e innovación; y agrega que es rentable orientar nuestras acciones a las necesidades de este nuevo público.

En ese sentido, señala que el consumidor ha cambiado mucho después de la pandemia. “Ahora hay que tener más presente lo que es el e-commerce, la logística de entrega, las tiendas virtuales, etc. Tienes que adaptarte a la nueva realidad que es cada vez más digital”, indica el experto.

Además, aconseja invertir en talento humano, porque considera que aquí radica la diferencia. “Debemos tener personas que están explorando, viendo cómo cambian los patrones de consumo los mercados, cómo se comporta la competencia”.

Revela que hay empresas que, ante estrechez de liquidez, en lo primero que piensan es en recortar gastos en clima laboral, capacitaciones, lo cual puede constituir un error. “Lo que hacen es socavar su potencial de crecimiento en el futuro por pensar solo en el corto plazo”, precisa.

Aguirre advierte que, ante un ambiente de incertidumbre económica, una primera recomendación es tener caja asegurada como mínimo para los próximos seis meses. “En los nuevos negocios puede darse que los ingresos cubran los gastos recién a partir del primer año. Siempre los primeros meses se va a trabajar con déficit. Tenemos que estar preparados para eso”, concluye.

Toma en cuenta estas recomendaciones y lograrás que esa idea de negocio se convierta rápidamente en una compañía sólida y productiva.

