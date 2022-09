Muchos negocios, micro y pequeñas empresas necesitan liquidez para ejecutar diversas acciones y funcionar con normalidad. Sin embargo, no todas cuentan con el capital de trabajo suficiente y se estancan y no logran sobrevivir o crecer lo esperado.

Lo mismo sucede con aquellos emprendedores que buscan acceder a un préstamo en alguna entidad financiera, pero que ven sus sueños frustrados o interrumpidos por no cumplir con la larga lista de requisitos que piden los bancos. Entre los más conocidos: contar con un excelente historial crediticio y tener a la mano los sustentos económicos que avalen la capacidad de sus pagos.

Esto causa que miles de personas desistan de emprender, ya que para lograr que el negocio se desarrolle adecuadamente no solo se necesita una buena idea de negocio, sino también recursos económicos. No te desanimes si te encuentras en esta situación: los productos de la banca tradicional no son la única alternativa para adquirir capital de trabajo.

Con Prestamype, la fintech más reconocida en el Perú, puedes obtener préstamos desde S/ 20 mil a S/ 1 millón sin necesidad de contar con historial crediticio gracias a su préstamo con garantía hipotecaria. Se trata de un tipo de crédito que te permite acceder a montos más altos que los de un préstamo personal, gracias al uso de un inmueble como respaldo de tu solicitud.

Este tipo de financiamiento está destinado a emprendedores como tú que han sido rechazados en la banca tradicional, ya sea por falta de historial crediticio o por estar reportados en Infocorp.

Un requisito indispensable para calificar al préstamo es que el inmueble elegido como garantía se encuentre debidamente registrado y documentado en Registros Públicos (SUNARP), esté libre de cargas legales y se encuentre en las ciudades de Lima Metropolitana o Callao.

Los préstamos con garantía hipotecaria de Prestamype tienen una tasa de costo efectivo anual desde 22,3%. Se trata de la única tasa que incluye los gastos de tasación, notariales y registrales. Además, tienes la libertad de elegir cómo amortizar el capital, pudiendo pagar cuotas fijas mensuales o pagar solo los intereses y cancelar la deuda al finalizar el préstamo.

