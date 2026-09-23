El mercado laboral peruano enfrenta una paradoja. Mientras las empresas demandan nuevos perfiles, encontrarlos se ha convertido en un desafío: 7 de cada 10 empleadores en el país tienen dificultades para hallar el talento que necesitan, según ManpowerGroup, mientras el déficit estimado supera los 600.000 profesionales técnicos, de acuerdo con cifras del Ministerio de Educación.

A ello se suma una transformación tecnológica que modifica las competencias requeridas y acelera su actualización. Este escenario fue analizado en el foro “El valor estratégico del aprendizaje práctico para transformar las organizaciones”, organizado por la Escuela de Educación Superior Cibertec y LLYC, que reunió a líderes empresariales para reflexionar sobre el impacto de la educación técnica, la tecnología y la empleabilidad.

Para Yuri Herrera, director general de Cibertec, el auge de tecnologías como la inteligencia artificial genera una demanda de capacidades cada vez más específicas, escenario en el que la formación técnica encuentra una oportunidad por su orientación hacia la especialización y la aplicación práctica.

Herrera, sostiene que la formación técnica puede conducir a una trayectoria tan exitosa como la universitaria, precisamente en un momento en que las empresas requieren este tipo de perfiles.

El valor de lo humano en tiempos de IA

La evolución del mercado no se limita a las competencias técnicas. El acceso a la información y las herramientas de inteligencia artificial también replantea aquello que diferencia a un profesional.

Desde la perspectiva empresarial, Jimena Villavicencio, directora de Asuntos Corporativos de LLYC, explica que el valor profesional estaba estrechamente relacionado con la cantidad de conocimiento acumulado. Hoy adquiere mayor relevancia el criterio para entender la información y determinar qué hacer con ella.

En ese escenario, identifica cuatro cualidades fundamentales: criterio, curiosidad, creatividad y propósito, acompañadas por habilidades como la empatía, el liderazgo y la comunicación. La experiencia práctica también resulta relevante, señala Villavicencio, pues influye en la manera en que una persona utiliza y aprovecha herramientas como la IA.

El desafío también alcanza a quienes ya forman parte del mercado laboral. A escala global, 59% de la fuerza laboral necesitará actualizar o desarrollar nuevas habilidades antes de 2030, según el Future of Jobs Report 2025 del Foro Económico Mundial.

Empresas y educación: una relación más cercana

Esta necesidad de actualización plantea otro reto: reducir la distancia entre aquello que se aprende y lo que demanda el entorno laboral.

Mariana Rodríguez, fundadora de Cibertec y experta en educación, sostiene que el sector empresarial no puede mantenerse ajeno a los espacios donde se prepara el capital humano que necesitará para sostener su productividad y competitividad. Para ello, plantea establecer mecanismos permanentes de colaboración con las instituciones educativas que permitan alinear las necesidades del mercado con la formación de los estudiantes.

Esta relación tampoco debería finalizar con la contratación. Rodríguez considera que las organizaciones deben facilitar que sus colaboradores continúen formándose y reinventándose frente a la evolución de las necesidades laborales.

Esta aproximación implica avanzar hacia una relación en la que instituciones educativas y compañías participen conjuntamente en el desarrollo de talento mediante experiencias vinculadas con el entorno laboral, como prácticas, retos reales y mentorías.

En esa línea, Cibertec mantiene más de 450 convenios activos con empresas líderes de sus sectores, y 9 de cada 10 de sus egresados encuentra trabajo dentro de su primer año de egreso. Asimismo, figura entre los institutos más valorados al momento de contratar talento técnico, según el Estudio de Preferencia Empresarial sobre Egresados de Institutos Privados 2025 de Arellano Consultoría. Estos indicadores acompañan un modelo que busca acercar la formación al mundo real del trabajo.

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