¿Estás buscando una alternativa para hacer crecer tu dinero? Con Prestamype puedes invertir en préstamos con garantía hipotecaria y acceder a una tasa de retorno de hasta 28% anual. Además, tus inversiones cuentan con el respaldo de una garantía hipotecaria inscrita a tu nombre en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP). Conoce esta alternativa de inversión y descubre cómo hacer crecer tu dinero de manera respaldada.

¿Qué es la inversión en préstamos con garantía hipotecaria?

Esta alternativa te permite invertir directamente en el financiamiento de empresarios que buscan capital para hacer crecer sus negocios. Como respaldo de la operación, el préstamo cuenta con un inmueble en garantía como una casa, departamento, local comercial o terreno, brindando una mayor seguridad al inversionista.

A través de Prestamype, puedes acceder a estas oportunidades de inversión desde S/25,000, con plazos de pago que van desde 1 hasta 6 años. Así, puedes elegir una opción acorde con el tiempo que deseas mantener tu inversión y recibir pagos mensuales que incluyen parte del capital y los intereses generados. Conoce todos los detalles AQUÍ .

Beneficios de invertir en préstamos con Prestamype

Con más de 9 años de trayectoria, Prestamype se ha consolidado como una marca confiable y segura, destacando por ofrecer procesos simples y accesibles. Su crecimiento sostenido le ha permitido ser reconocida por Forbes como una de las 100 mejores startups del Perú, gracias a su rápida expansión y a la experiencia construida durante estos años. Actualmente, cuenta con más de 8000 inversionistas activos, quienes han invertido más de S/1600 millones.

Estos son los principales beneficios de invertir en préstamos con Prestamype :

Retornos atractivos : Los préstamos con garantía hipotecaria ofrecen retornos superiores en comparación con opciones de inversión tradicionales. Invirtiendo en Prestamype puedes obtener una rentabilidad anual de hasta el 28%.

: Los préstamos con garantía hipotecaria ofrecen retornos superiores en comparación con opciones de inversión tradicionales. Invirtiendo en Prestamype puedes obtener una rentabilidad anual de hasta el 28%. Bajo riesgo : Esta inversión cuenta con el respaldo de una garantía hipotecaria inscrita en la SUNARP a nombre del inversionista. Además, Prestamype realiza una evaluación de cada solicitud.

: Esta inversión cuenta con el respaldo de una garantía hipotecaria inscrita en la SUNARP a nombre del inversionista. Además, Prestamype realiza una evaluación de cada solicitud. Diversificación : Al invertir en préstamos con garantía hipotecaria podrás elegir el perfil y la garantía en la ubicación que más te agrade.

: Al invertir en préstamos con garantía hipotecaria podrás elegir el perfil y la garantía en la ubicación que más te agrade. Trayectoria: Prestamype es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa con inscripción en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).

¿Listo para multiplicar tu dinero? Empieza a invertir en préstamos con Prestamype AQUÍ .

Regístrate en pocos minutos y comienza a invertir

Si estás buscando una opción de inversión atractiva y con un respaldo sólido, los préstamos con garantía hipotecaria pueden ser una alternativa interesante. Para empezar a invertir, solo debes seguir estos sencillos pasos:

Registro: completa el formulario, visualiza los 3 videos informativos y confirma tu interés en invertir. Este es un paso necesario para comenzar a recibir opciones de inversión. Oportunidades: recibirás las nuevas oportunidades de inversión por correo electrónico y también podrás consultarlas directamente en la plataforma para analizarlas y evaluar cuál se adapta mejor a tus objetivos. Inversión: reserva la oportunidad de tu interés. Una vez firmado el contrato de préstamo en notaría, el empresario pagará mensualmente las cuotas a tu cuenta bancaria hasta el reembolso del préstamo.