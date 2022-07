¡Volvieron los mejores precios del año! Del 18 al 20 de julio, aprovecha los insuperables precios que Oechsle trae para ti. Con motivo del Cyber Days, iniciativa que promueve el comercio electrónico en el país, la empresa peruana oferta imbatibles descuentos en su ya famoso Cyber OE para que adquieras hoy mismo el producto que tanto querías.

Lo mejor del Cyber OE

Hasta el miércoles 20 de julio, la tienda virtual de Oechsle ofrece miles de productos de moda, calzado, belleza, ropa y zapatillas deportivas a precios verdaderamente accesibles y con envío totalmente ¡GRATIS!, en compras mayores a S/ 99. Sí, leíste bien. ¡Renueva tu armario sin pagar delivery!

Por si fuera poco, encuentra descuentos exclusivos en los electrodomésticos en tus marcas favoritas Samsung, LG, Bosch, Indurama y más, así como los muebles que necesitabas para impregnar en tu dormitorio, sala y comedor tu estilo único. ¿Lo mejor de todo? ¡Las compras mayores a S/ 999 no tienen cargo por delivery!

Vive hoy la experiencia inmersiva de las últimas tecnologías con los televisores 8K, 4K, UHD, HD, entre otros, de tus marcas confiables Samsung, LG, Xiaomi, entre otros, gracias a las atractivas promociones que la campaña Cyber OE de Oechsle trae para ti. ¡Pide tus productos ahora y recíbelos a partir de 24 horas!

Aprovecha precios irrepetibles

La tienda por departamento, que ya inauguró su tienda número 25 a nivel nacional, cierra la primera mitad del año ofertando online los precios más bajos del 2022. Por eso, no dejes escapar lo último en tecnología y compra tu primera tablet o regala ese equipo de sonido que tanto querían en casa con un súper descuento.

En Oechsle descubre también celulares, laptops, laptops gamer, parlantes o fantásticas cámaras fotográficas profesionales, acuáticas, de seguridad y más para retratar bellos momentos en familia y proteger siempre a los tuyos. ¿Te los vas a perder?

Eso sí, te recomendamos no bajar la guardia y asegurar tu compra cuanto antes. Recuerda que no eres la única persona que está buscando las mejores rebajas del año en el Cyber OE; así que, si ves un precio atractivo en belleza, deportes, infantil, entre otros, no dudes en adquirirlo antes que se agote.

Experiencia Cyber OE

Tus marcas favoritas no faltarán en el Cyber OE, el evento de tiendas Oechsle que se desarrolla en paralelo al Cyber Days, iniciativa organizada por la Cámara de Comercio de Lima (CCL) que busca promover el comercio electrónico en el Perú.

Tan solo el año pasado, cerca de 13 millones de personas compraron por internet en Perú, y se proyecta que para este año otras 15 millones lo hagan, informó la Cámara de Comercio de Lima (CCL). Y tú, ¿qué esperas para sumarte a los millones de peruanos que aprovechan las miles de ofertas de Oechsle?

Disfruta de la mejor experiencia de compra por internet, con facilidades de pago, descripción detallada de los productos con videos interactivos, y tiempos de entrega veloces. Además, la mejor atención postventa del mercado y mecanismos de compra 100% seguros para los aún indecisos de la compra online.