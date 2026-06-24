Cada vez más personas buscan alternativas para hacer crecer su dinero sin asumir riesgos excesivos. En un contexto donde el interés por la inversión ha aumentado y los mercados internacionales continúan atrayendo la atención de los ahorristas, surge una pregunta frecuente: ¿es posible acceder a oportunidades globales sin poner en riesgo el capital invertido? Para responder a esta necesidad, Mapfre presentó Inversión Inteligente, un novedoso seguro de vida con componente de inversión que permite participar en el desempeño del índice S&P 500 mientras protege el capital al vencimiento.

Según explicó Carlos Nakandakare, director de la Unidad de Negocio Vida de Mapfre Perú, la compañía identificó una creciente demanda de productos que permitan acceder a mercados internacionales dentro de un entorno de riesgo controlado. “Inversión Inteligente nace con la posibilidad de darle a nuestros clientes mayores rendimientos en mercados internacionales con un capital protegido”, señaló.

Uno de los principales atributos del producto es que combina elementos que rara vez se encuentran juntos en una misma solución financiera. De acuerdo con Nakandakare, la propuesta integra protección del capital, acceso a uno de los índices bursátiles más importantes del mundo y un componente de seguro de vida. “Combina tres cosas difíciles de encontrar en un producto tradicional: capital garantizado, posibilidad de invertir en mercados internacionales y cobertura de Seguro de Vida, todo bajo el respaldo financiero de una aseguradora global”, destacó.

Para Andrés Uribe, director adjunto de la Unidad de Negocio Vida de Mapfre Perú, el principal diferencial del producto radica en que permite acceder a mercados internacionales sin asumir el riesgo tradicional de invertir directamente en bolsa. “El cliente participa del 60% de la subida del mercado, pero cero de la bajada. No hay pérdida”, explicó.

Mapfre celebró el lanzamiento del nuevo Seguro Inversión Inteligente.

Uribe detalló que la inversión está vinculada a uno de los índices bursátiles más importantes del mundo, compuesto por las 500 empresas más grandes listadas en la Bolsa de Nueva York. Gracias a esta estructura, los clientes pueden acceder a una cartera diversificada de compañías globales sin necesidad de seleccionar acciones individuales ni gestionar activamente sus inversiones.

El producto está dirigido a personas con excedentes de liquidez que buscan diversificar su patrimonio sin asumir riesgos extremos. Según Nakandakare, responde especialmente a aquellos ahorristas que desean dar el paso hacia la inversión, pero que todavía se muestran cautelosos frente a la volatilidad de los mercados financieros. También está pensado para quienes buscan alternativas a los depósitos tradicionales y desean acceder a mercados globales mediante una solución simple y estructurada.

Con este lanzamiento, Mapfre amplía su portafolio de soluciones de ahorro, protección e inversión, apostando por alternativas que combinan simplicidad, diversificación y acceso a mercados globales. Inversión Inteligente permite participar en el crecimiento de uno de los principales índices bursátiles del mundo sin exponer el capital invertido al vencimiento, incorporando además una cobertura de vida para mayor tranquilidad.

Si deseas conocer más sobre Inversión Inteligente, sus características, beneficios y condiciones, visita la página oficial de Mapfre y descubre cómo acceder a una alternativa de inversión vinculada a mercados globales con protección de capital: https://www.mapfreseguros.com.pe/inversion-inteligente/

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