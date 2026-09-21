Hoy los pacientes no solo esperan una atención médica de calidad, sino también rapidez, facilidad y autonomía. Frente a estas nuevas demandas, la Clínica Ricardo Palma apuesta por la tecnología y la digitalización para mejorar la experiencia de atención sin perder la cercanía que respalda su trayectoria.

“Nuestro diferencial está precisamente en combinar la experiencia y la confianza construidas durante más de cinco décadas con las herramientas que hoy nos permiten brindar una atención más precisa, oportuna y eficiente”, señala el Dr. Antonio Feria Aliaga, gerente general de Clínica Ricardo Palma.

La transformación de la atención en salud ya no está relacionada únicamente con nuevos equipos o avances médicos. También responde a un cambio en la forma en que los pacientes se relacionan con los servicios: esperan procesos más ágiles, acceso a información desde sus dispositivos y mayor facilidad durante las distintas etapas de su atención.

Tecnología para responder a nuevas expectativas

En este contexto, la digitalización se ha convertido en una herramienta para responder a una nueva forma de relacionarse con los servicios de salud. La Clínica Ricardo Palma ha fortalecido sus canales digitales y desarrollado soluciones que simplifican procesos como la programación de citas, los pagos y el acceso a información.

“Están acostumbrados a resolver muchas actividades desde sus dispositivos y esperan encontrar esa misma sencillez cuando interactúan con una institución de salud”, explica el Dr. Feria Aliaga.

En esa línea, la institución cuenta con una nueva App, una web renovada y opciones de agendamiento online, acceso a información, pagos y procesos de autogestión. Estas herramientas buscan hacer más simples y ágiles distintos momentos de la atención.

El Dr. Antonio Feria Aliaga, gerente general de la Clínica Ricardo Palma, destaca la importancia de integrar tecnología, conocimiento médico y calidad humana.

Innovación médica y una atención más precisa

La transformación también alcanza el ámbito médico. Entre las tecnologías incorporadas por la Clínica Ricardo Palma se encuentra la cirugía robótica Da Vinci, además de herramientas para diagnóstico especializado y equipos de alta precisión.

“Todas estas iniciativas tienen un propósito común: hacer que la atención sea más sencilla, rápida y eficiente, y al mismo tiempo fortalecer la precisión y las capacidades de nuestros profesionales”, señala Feria.

Bajo esa lógica, la incorporación tecnológica no se plantea como un fin en sí mismo, sino como una herramienta para fortalecer tanto la experiencia del paciente como las capacidades de atención médica. “La tecnología tiene valor cuando permite cuidar mejor”, sostiene.

La Clínica Ricardo Palma incorpora tecnología médica avanzada, como la cirugía robótica Da Vinci, para fortalecer la precisión y las capacidades de sus profesionales.

Tecnología y cercanía en la atención

El desafío, sin embargo, no consiste únicamente en digitalizar procesos. La apuesta de la Clínica Ricardo Palma es integrar tecnología, infraestructura, procesos y capacidades médicas alrededor de una experiencia más fluida, manteniendo el acompañamiento de sus profesionales.

“Una transformación bien diseñada es aquella que elimina fricciones y permite que nuestros pacientes dediquen menos tiempo a procesos administrativos y más tiempo a lo realmente importante: su salud”, afirma el gerente general.

En ese sentido, la modernización busca simplificar procesos sin reemplazar el vínculo entre los pacientes y los profesionales de la salud. “La tecnología nunca debe reemplazar el vínculo humano; debe ayudar a fortalecerlo”, añade.

Más de cinco décadas evolucionando junto a las familias

La tecnología y la innovación forman parte de una evolución respaldada por la trayectoria de la institución. Durante más de 50 años, muchas familias han confiado en la Clínica Ricardo Palma en diferentes momentos relacionados con el cuidado de su salud.

Esta trayectoria también se refleja en sus profesionales, donde la vocación médica se transmite de generación en generación: padres, hijos e incluso nietos que comparten el conocimiento, la experiencia y el compromiso de cuidar la salud de nuestros pacientes y afiliados.

“Para nosotros, ‘Toda una Vida Contigo’ significa precisamente eso: mantener esa relación cercana con las familias y, al mismo tiempo, evolucionar con ellas”, señala el Dr. Feria.

El reto hacia adelante será seguir respondiendo a las nuevas necesidades de los pacientes sin perder esa esencia. “Pero el futuro de la salud no será solamente tecnológico. Será la combinación de tecnología, conocimiento médico y calidad humana”, concluye el gerente general.

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