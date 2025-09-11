Más de 70 clientes de distribución y concreteras de la zona sur de Perú, se dieron cita en el Hotel Costa del Sol de Arequipa para -junto a Cbb Perú- compartir experiencias y abordar diversos temas de interés común.

El evento contó con la presencia del equipo ejecutivo de Cbb, encabezado por Enrique Elsaca, gerente general Corporativo; Diego Artigas, Gerente del Área Cementos; Claudio Hurtado, Gerente Comercial de Cbb Cementos y Sebastian Gamio, Subgerente Comercial de Cbb Perú, además del equipo comercial y de planta de Perú.

Diego Artigas, gerente area cementos de Cbb

Al respecto, Enrique Elsaca señaló: “Estamos muy contentos de haber realizado este encuentro, compartir con nuestros clientes de Perú y tener la oportunidad de intercambiar ideas y mirar juntos al futuro”.