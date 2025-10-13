En vísperas de su 36° aniversario institucional, Caja Ica alcanzó un nuevo hito en su trayectoria al superar los S/2,000 millones en créditos colocados, consolidándose entre las principales entidades del sistema microfinanciero peruano. Este logro refleja la evolución sostenida de la institución y su capacidad para generar impacto económico en los sectores emprendedores y familiares del país.

Según la entidad, el resultado se sustenta en una estrategia de expansión que combina inclusión financiera, cercanía con el cliente y una gestión orientada a las necesidades de los pequeños negocios. “Más que cifras, estos resultados representan miles de historias de esfuerzo y progreso. Haber alcanzado los S/2,000 millones en créditos colocados reafirma nuestro compromiso de seguir impulsando el desarrollo económico y social de las familias peruanas”, señaló Walter Leyva, gerente central de Negocios de Caja Ica.

EXPANSIÓN REGIONAL Y CERCANÍA CON EL CLIENTE

Actualmente, la institución cuenta con 62 agencias y presencia en 11 regiones: Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huancayo, Ica, Lima, Áncash, Moquegua y Tacna. El día en que alcanzó la meta de los S/2,000 millones colocados, Caja Ica registró más de 150 mil clientes activos, respaldados por el trabajo de más de 1,900 colaboradores a nivel nacional.

Con casi 36 años de operación, la entidad mantiene al cliente en el centro de su estrategia. Su oferta incluye productos y servicios diseñados para acompañar cada etapa del desarrollo personal y empresarial, bajo principios de transparencia, oportunidad y calidad en la atención.

En el segmento de ahorro, destacan las cuentas Flexitotal, S/ero, Ahorrito, Sueldo, Juvenil Chill, Ahorromás y CTS, además de productos de plazo fijo que promueven la cultura de ahorro y planificación financiera. Asimismo, la institución ofrece seguros flexibles que brindan respaldo a sus usuarios y complementan su propuesta de valor.

A lo largo de su trayectoria, Caja Ica ha buscado posicionarse como un socio estratégico para el desarrollo regional, acompañando a emprendedores, comerciantes y familias en el fortalecimiento de sus actividades económicas. El reciente hito alcanzado refuerza esa línea de trabajo, marcada por la inclusión financiera y el compromiso de generar bienestar en las comunidades donde opera.