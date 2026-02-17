BAT Perú fue reconocida como Top Employer 2026, alcanzando el primer lugar del ranking con un score de 99.7% en la evaluación de sus prácticas de gestión de personas, lo que representa una evolución frente al 96,6% obtenido en 2025. El reconocimiento se enmarca en un resultado regional más amplio, donde las operaciones de BAT en Argentina, Chile y Brasil también se encuentran entre las líderes.

“Este logro reafirma que en BAT Perú ponemos a las personas en el centro de nuestra estrategia. Apostamos por una propuesta de valor integral que promueve el bienestar, el desarrollo y la inclusión, y que nos permite fortalecer el talento como motor de nuestro crecimiento”, señaló Raquel Castañeda, gerente de Recursos Humanos de BAT Perú

En la práctica, este enfoque se traduce en iniciativas concretas orientadas al equilibrio vida-trabajo y al bienestar integral. Programas como LiveWell promueven la salud emocional y el uso consciente de la tecnología, junto con esquemas de flexibilidad como Flex Day, Short Friday durante el verano y la posibilidad de acceder a períodos sabáticos para estudios, proyectos personales o cuidado familiar.

La agenda de diversidad e inclusión también es un eje central. A través de grupos culturales enfocados en género, comunidad LGBTQIAP+, entre otros, BAT promueve espacios de diálogo y acciones concretas de inclusión, articuladas por una red regional de embajadores que fortalecen la integración entre países.

En paralelo, la compañía impulsa la transformación digital desde la gestión de personas, con automatización de procesos de RR.HH., capacitación en innovación, agilidad e inteligencia artificial. Estas iniciativas buscan preparar a la organización para los desafíos futuros y fortalecer su competitividad.

“El liderazgo de BAT en el ranking refleja una cultura organizacional consistente en la región, basada en el desarrollo de las personas, el bienestar, la digitalización y una escucha activa: elementos clave para atraer, desarrollar y retener talento de manera sostenible”, añadió Monique Stony, directora de Recursos Humanos, Cultura e Inclusión de BAT Latam South.

Con este resultado, BAT Perú se posiciona como una de las empresas líderes en prácticas de gestión de personas en el país, en un contexto donde el talento es un activo estratégico para el crecimiento sostenible.