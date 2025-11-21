BanBif fue reconocido por BID Invest con los premios Financial Volume Champion y Food Security Champion, que destacan su liderazgo en financiamiento al comercio exterior y su compromiso con la sostenibilidad agroindustrial en la Región Andina.

A través de su alianza con organismos multilaterales, BanBif impulsa el acceso de empresas peruanas a mercados internacionales mediante líneas de crédito, garantías y soluciones de trade finance. Estos reconocimientos reflejan su capacidad para movilizar recursos en favor del comercio exterior y promover prácticas sostenibles en la agroindustria.

Para las empresas, contar con un banco con respaldo internacional significa mayor acceso a financiamiento, mejores condiciones operativas y acompañamiento para cumplir con estándares globales, consolidando a BanBif como un socio estratégico en el crecimiento responsable y competitivo del país.