Ahorrar de manera efectiva no es una tarea sencilla: requiere disciplina, mucha fuerza de voluntad y, a veces, de sacrificio. Quizá tengas que reducir tus consumos o dejar ese gusto inmediato a cambio de un beneficio mayor. Por eso, no es aconsejable que lo hagas en abstracto. Si has decidido seguir este camino, primero pregúntate: “¿Para qué quiero ahorrar?”. Esto te permitirá establecer objetivos concretos. Y mientras más delimitados estén, mejor. De lo contrario, es fácil que pierdas el rumbo y te quedes en el intento.

“Una persona que tenga una meta muy clara conseguirá avanzar incluso en las condiciones más difíciles”, decía el filósofo escocés Thomas Carlyle. Esta idea fue refrendada posteriormente por el magnate empresarial Bill Gates cuando, en una de las cartas de la Fundación Bill & Melinda Gates, advierte: “Usted puede lograr un progreso sorprendente si establece un objetivo claro y encuentra una forma de medir sus avances”.

Y allí está el otro secreto: las personas exitosas suelen tener metas no solamente claras, sino también medibles. Esto les proporciona una forma de evaluar su progreso de manera constante, y los mantiene enfocados.

Metas y medición: se trata de dos factores que te permiten darle dirección a tu esfuerzo y diseñar una estructura que te indique cuánto tienes que ahorrar cada mes teniendo en cuenta tus ingresos, tus gastos esenciales y el tiempo que proyectes para conseguir tu objetivo,

Además, saber que estás ahorrando para algo concreto te ayuda a priorizar tus gastos y a distinguir entre lo que es importante y lo que es secundario en tu vida financiera. Cada vez que te sientas tentado a despilfarrar tu dinero, te recordará tu compromiso de ahorro a largo plazo.

Simplifica tu vida financiera

Otro punto clave es automatizar el ahorro. ¿En qué consiste? En configurar tus operaciones de tal manera que una parte de tus ingresos ingrese a otra cuenta tuya de manera automática. Es evidente que también puedes hacerlo de manera manual, pero necesitas la disciplina, constancia y orden que a veces no tienes.

Separar parte de tus ingresos de esta manera te quita la necesidad de tomar decisiones de ahorro a veces complicadas y libera tu mente para que puedas concentrarte en otras áreas de tu vida. En general, automatizar el ahorro te permite constituir un fondo incluso sin tener el hábito de guardar dinero para el futuro.

También es importante reducir el gasto innecesario. Las personas exitosas buscan minimizar o eliminar acciones como compras impulsivas o suscripciones no utilizadas, y a menudo adquieren un estilo de vida más modesto del que podrían asumir. El multimillonario Warren Buffett vive en la misma casa desde 1958, en Omaha, Nebraska, un pueblo bonito, pero lejos del centro financiero mundial. Fue él quien aconsejó: “Antes de que compres algo, piensa: “¿Qué pasaría si no lo comprase? Si la respuesta es ‘nada’, no lo compres”.

Finalmente, revisa tu situación financiera de forma regular. De esta manera, podrás controlar los cambios en tus ingresos y gastos, así como ajustar tu estrategia de ahorro a las nuevas variables.

