Agua Cielo, líder del mercado peruano, obtuvo el premio ORO en ANDA 2026, uno de los reconocimientos más relevantes del marketing y la publicidad en el Perú. La marca del Grupo AJE fue destacada en la categoría Transformación de Marca/ Construcción Estratégica de Marca con la presentación del caso: Cielo con Antioxidantes “Transformar el liderazgo”

El reconocimiento otorgado por la Asociación Nacional de Anunciantes (ANDA) destaca las iniciativas que fortalecen la construcción de marca a través de una sólida visión estratégica, creatividad y generación de valor para los consumidores.

Con Cielo con Antioxidantes, la marca evolucionó su propuesta de valor para responder a un consumidor que ya no busca únicamente hidratación, sino también alternativas que combinen bienestar, sabor y disfrute. Su propuesta, con vitaminas A y C, sin azúcar, sin calorías y sin colorantes artificiales; permitió a Cielo ampliar su territorio de marca y acompañar nuevas ocasiones de consumo.

Esta evolución estuvo acompañada por una estrategia integral de comunicación bajo el concepto “Disfruta sin culpa”, que propuso una nueva forma de disfrutar una bebida sin tener que elegir entre sabor y bienestar. De esta manera, Cielo amplió su rol más allá de la hidratación y comenzó a competir también en el territorio del disfrute, históricamente asociado a otras categorías de bebidas.