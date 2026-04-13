La operación logística de adidas en Perú, gestionada por DINET, ha sido reconocida a nivel global dentro del programa ADCE (adidas Distribution Center Excellence), una plataforma que evalúa la madurez y excelencia operativa de sus centros de distribución en todo el mundo.

Según menciona Fernando Castro–Málaga, senior manager fulfillment center de adidas Perú, “este logro posiciona a Perú como un referente regional y marca un hito relevante: se trata de la primera operación gestionada por un 3PL en alcanzar la categoría plata dentro de este exigente sistema de evaluación”.

Una operación que trasciende el modelo tradicional

El programa ADCE fue concebido inicialmente para operaciones propias de adidas a nivel global. Sin embargo, la operación en Perú logró abrir camino para que modelos tercerizados también puedan ser evaluados bajo los mismos estándares globales.

Hoy, la operación gestionada por DINET no solo cumple con estos criterios, sino que se posiciona como una de las más avanzadas en términos de mejora continua, alcanzando niveles de desempeño comparables con centros de distribución en otras regiones del mundo.

De proveedor a socio estratégico

Uno de los principales factores detrás de este reconocimiento ha sido la evolución de la relación entre ambas compañías.

Desde la perspectiva de DINET, este logro representa la validación de un trabajo conjunto sólido, donde la operación logística se convierte en un habilitador clave del negocio. “Estamos presentes en toda la cadena de suministro, desde el servicio de depósito temporal de contenedores extraportuario hasta la entrega de pedidos de última milla al cliente final.”

Miguel Guerra, gerente de operaciones en DINET, agrega que más allá de una relación cliente-proveedor, hemos construido un modelo de colaboración basado en alineamiento estratégico, transparencia y objetivos compartidos. “Hoy asumimos nuestro rol como el brazo logístico de adidas, acompañando de manera directa la ejecución de su estrategia comercial.”

Cultura de mejora continua como ventaja competitiva

El reconocimiento se sustenta en la implementación de una cultura de mejora continua, que abarca desde la gestión de indicadores hasta la optimización de procesos operativos.

El modelo de evaluación de ADCE considera cuatro pilares clave: Steer Performance, Manage Labor, Standardize Work e Improve Continuously, que permiten medir el nivel de madurez de la operación.

Este proceso es liderado por un equipo global de mejora continua de adidas, encargados de realizar evaluaciones periódicas en cada país, que incluyen revisión de documentación, visitas a la operación y validación en campo de la implementación de los estándares. En el caso de Perú, el enfoque ha sido claro: priorizar mejoras que generen valor real en la operación. En ese sentido, adidas y DINET han alineado criterios para evitar la sobrecarga operativa y la generación de retrabajos, apostando por una implementación de la mejora continua, genuina y sostenible en el tiempo.

En este contexto, la operación en Perú ha logrado acelerar su evolución y consolidar un estándar de trabajo que se sostiene en el tiempo. Este resultado responde a una verdadera integración entre equipos, donde la colaboración y la estandarización de procesos han sido determinantes.

Impacto directo en el consumidor final

Más allá del reconocimiento, el impacto se refleja directamente en el servicio.

La optimización de la operación logística se traduce en mayor disponibilidad de productos, entregas más rápidas y una mejor experiencia de compra. En ese sentido, se genera un círculo virtuoso en el que adidas Perú, DINET y el cliente final se ven beneficiados.

Un modelo replicable para la región

Fernando menciona que la operación se ha convertido en un referente para otras operaciones en Latinoamérica, demostrando que la colaboración efectiva entre empresa y operador logístico permite escalar resultados de manera sostenible.

El principal aprendizaje es claro: la mejora continua, la estandarización y el trabajo conjunto son claves para alcanzar estándares de clase mundial.

Lo que viene: consolidar y seguir evolucionando

Tras alcanzar este reconocimiento, el enfoque está en consolidar los avances y continuar elevando el nivel de la operación.

DINET menciona “Desde ambas compañías, seguiremos impulsando el uso de tecnología, la innovación y el trabajo en equipo como pilares para seguir generando valor. Nuestro compromiso es continuar brindando una experiencia logística que impacte positivamente en los resultados de nuestros clientes.”

En un entorno cada vez más exigente, esta alianza reafirma que la logística no solo acompaña al negocio, sino que es un motor clave para su crecimiento.