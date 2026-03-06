EL NUEVO GRUPO JR ORTIZ

Hoy empieza una nueva época.

Es importante entender los cambios que el nuevo mundo traerá consigo y para ello se necesitan respuestas que, desde Grupo JR Ortiz, tratamos de dar.

En respuestas a nuestros clientes, nuestros accionistas, y todos los que trabajan y se relacionan con nosotros, las sociedades en las que estamos presente van a encontrar un renovado Grupo JR Ortiz. Un nuevo Grupo Jr. Ortiz que, desde nuestra historia, hemos diseñado para continuar a la altura del desafío que los nuevos tiempos nos plantean.

La segunda generación es, indiscutible, una revolución tecnológica, pero también una revolución social que alterará nuestro futuro inmediato. Una revolución que va a generar millones de dólares de valor y, probablemente, nos ayude a solucionar retos que hasta ahora el ser humano no había podido conquistar. No podemos imaginarnos muchas de las cosas que esta revolución nos va a traer, pero sabemos que para que sea buena para todos, debe de ser justa e inclusiva. Debe de ser humana.

De lo que no tengo ninguna duda es que en Grupo JR Ortiz queremos contribuir a lo que sea y tendremos un papel fundamental, asumiendo nuestra responsabilidad.

Las compañías que no entiendan que el mundo está cambiando social, tecnológica y económicamente están destinadas a desaparecer. Las compañías que no asuman su responsabilidad en este nuevo mundo dejarán de ser relevantes en el corto plazo. Los empresarios y directivos que no nos comprometamos con el largo plazo y la sostenibilidad estaremos siendo irresponsables.

Nos enorgullece la trascendencia social que tienen muchas de las cosas que hacemos. Las inversiones realizadas y el conjunto de nuestra actividad redundan en la generación de 300 puestos de trabajo directos y más de otros tantos indirectos. Una importante aportación fiscal de dólares al año, en aquellos países donde operamos. Cumplimos y cumpliremos nuestra misión: “Hacer nuestro mundo más humano y además de forma sostenible”.

Un mundo cambiante que exige anticipación.

Las nuevas necesidades de nuestros clientes, eje central de nuestra estrategia requiere de dar respuestas con soluciones innovadoras, inteligentes y sostenibles que generan un impacto positivo en el medio ambiente y ayudan a gestionar sus inversiones.

Por otro lado, las incertidumbres geopolíticas, macroeconómicas y regulatorias, y la elevada competencia en el sector requieren una asignación del capital cada día más exigente. Tenemos que reconocer que el modelo que nos ha permitido llegar hasta aquí con éxito se está agotando.

Y, una vez más, queremos ser precursores, buscando nuevas fórmulas para crecer, ofreciendo el mejor servicio a nuestros clientes y gestionando los recursos de la manera más eficiente posible.

Finalmente, la rapidez de los cambios en el entorno empuja a acelerar el cambio cultural. Pero no es solo el entorno. Es nuestro propio equipo el que lo pide. Cuando hice una pregunta a nuestro propio equipo de Grupo JR Ortiz: ¿qué medidas adoptarías para mejorar la compañía? Y reconozco el orgullo que sentí por todos ellos, en el momento que escuché todas sus respuestas, con toda la implicación y compromiso que demostraron. Analicé todas ellas. Y las conclusiones eran muy claras: les motiva trabajar en una compañía más simple y con procesos más ágiles; en una compañía en donde la experiencia del cliente sea el eje central.

Re imaginando Grupo JR Ortiz.

A los que estamos en Grupo JR Ortiz, a todos, nos corresponde la misión de imaginarnos la compañía que queremos tener para el futuro. Nos corresponde diseñar una compañía para las próximas generaciones. Una compañía ambiciosa, llena de oportunidades, responsable y sostenible. La mejor para afrontar esta revolución que tantas oportunidades e incertidumbres plantea. Nos corresponde imaginarla, diseñarla y construirla, como hemos hecho en el pasado. Y lo hemos hecho. Lo hemos imaginado, la hemos diseñado y queremos empezar a construir el camino hacia ella.

Nos imaginamos una compañía que genera relaciones de confianza, crece y es referente en eficiencia.

Una compañía que es capaz de atraer y motivar a su gente, y que cumple con su misión social y ayuda a construir un mundo mejor, más justo y sostenible, donde la tecnología esté al servicio de las personas y no al revés.

Nuestro plan de acción.

Nuestro plan gira alrededor de tres ejes.

El primero implica priorizar los mercados donde podemos ser relevantes y crecer con un modelo sostenible a largo plazo.

El segundo, impulsar las oportunidades de mayor potencial de crecimiento, apalancando a la vez el valor de nuestras infraestructuras.

Y el tercero, incrementar la agilidad y mejorar la eficiencia.

El futuro de Grupo JR Ortiz comienza hoy

Vivir en este momento del tiempo apasionante. Volvemos a vivir una encrucijada y elegimos lo mismo que nuestros antecesores: el camino del cambio. Son cambios profundos que exigen tomar decisiones valientes. Sé que el compromiso de todos los que forman parte de Grupo JR Ortiz, su pasión y la confianza que transmiten nos permitirán aprovechar las nuevas olas de oportunidades y afrontar los retos con ilusión y optimismo.

Es imposible adivinar el futuro, pero estoy convencido de que la mejor manera de predecirlo es crearlo.

Y el futuro de Grupo JR Ortiz empezamos a escribirlo hoy.

JR Ortiz – Presidente

Reportaje publicitario