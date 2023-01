En el episodio de hoy, Darío Bregante, Gerente Senior del área de Regulación Financiera y FinTech de EY Law, nos hablará sobre el reciente lanzamiento de la segunda edición de la Guía de Negocios FinTech 2022/2023 editada por EY Law en colaboración con el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú.

Este importante documento brinda las herramientas necesarias para establecer, desarrollar y/o invertir en negocios FinTech en el Perú, incluyendo información clave sobre la actualidad del país y de la industria, las perspectivas de los reguladores, los principales aspectos legales, financieros y contables para desarrollar negocios FinTech, así como un panorama general sobre el ecosistema FinTech en la región.

Darío comenta que hace más de una década se viene hablando sobre el gran potencial de la transformación digital en la prestación de servicios financieros. Producto de ello, hoy el crecimiento del sector financiero está apalancado en el uso de tecnología para ofrecer servicios más eficientes, rápidos y accesibles desde cualquier lugar y en cualquier momento. Así, los negocios FinTech se han vuelto un modelo de negocio que brinda ventajas y beneficios tanto para las empresas, reguladas y no reguladas, como a los usuarios de los servicios financieros.

Hoy en día, estos usuarios se han vuelto más digitales que nunca. En el 2011, el 16.4% de hogares peruanos contaban con acceso a internet, mientras que, en el 2022, específicamente en el segundo trimestre del año, los indicadores revelaron que el 57.4% de hogares peruanos se encontraban conectados a internet. Según estadísticas del OSIPTEL, en promedio 8 de cada 10 peruanos se conecta a internet a través de su celular. Asimismo, el 86.1% de la población cuenta con cobertura mediante la tecnología 3G y un 79.2% ya cuanta con cobertura 4G.

El objetivo de las FinTech es optimizar la prestación de servicios financieros con la finalidad de que a los usuarios les resulte más fácil e intuitivo acceder y usar servicios de calidad. Sin embargo, hoy la reactivación física gradual de las operaciones presenciales representa un gran reto frente al avance del ecosistema FinTech observado durante el pico de la pandemia. En un reciente estudio del Centro de Emprendimiento e Innovación de la Universidad Privada Peruano Alemana y Equifax, se registraron 152 FinTech operando a nivel nacional en noviembre del 2022, lo cual representa una disminución aproximada del 11% respecto al año pasado.

En comparación del Radar Fintech de la Guía de Negocios Fintech 2021/2022 podemos identificar que se mantienen en los primeros lugares las tres verticales más importantes, las cuales son primero la vertical de Préstamos con 40 Fintech, segundo la vertical de pagos con 28 FinTech y finalmente la vertical de cambio de divisas con 24 FinTech. Seguido de estas verticales, encontramos otras como las de Gestión de Finanzas Empresariales y la de gestión de finanzas personales, Fintech as a service, criptomonedas y blockchain, crowdfunding, factoring, scoring crediticio, insurtech, y wealth manegement.

Respecto al ecosistema FinTech en Perú, destacamos el creciente uso de las billeteras digitales en el Perú. Hoy las billeteras digitales representan el 40% del total de transferencias intrabancarias. Frente a ello, el Banco Central de Reserva del Perú publicó en octubre de este año el Reglamento de interoperabilidad de los servicios de pagos provistos por proveedores, acuerdos y sistemas de pagos. Esta norma obliga a los proveedores de billeteras digitales a implementar la interoperabilidad en el 2023 con el objetivo de promover su uso.

Por otro lado, es importante mencionar el panorama general de la industria del Venture Capital en el Perú, destacándose que, en el primer semestre de este año, las Fintech representaron el 55.7% de los 45.5 millones invertidos en el mercado de Venture Capital en el país.

Este año ha sido bastante favorable para los bancos digitales y factoring. Se publicó el Decreto Legislativo 1531 que modificó la Ley General del Sistema Financiero para permitir la operación de bancos 100% digitales en el país. Por otro lado, durante el primer semestre del 2022, se negociaron facturas por S/ 13,000 millones de soles, lo que benefició a más de 12,000 empresas, incluyendo MYPE. En este nuevo escenario, el pronóstico para el próximo año 2023 es la consolidación de la vertical de pagos, lo que incluye a billeteras y soluciones digitales de pago.

A nivel latinoamericano, el sector FinTech ha experimentado un gran crecimiento en número de empresas de este sector, y en la valorización e impacto de estas. De acuerdo con un reporte del Banco Interamericano de Desarrollo y Finnovista, entre el 2017 y 2021, el crecimiento anual promedio de las FinTech en América Latina ha sido de 37%, pasando de 703 a 2482.

En el mismo reporte se identifica que Brasil y México son los países con mayores emprendimientos FinTech: 771 y 512, respectivamente; número que representa aproximadamente el 51% de FinTech en la región.

Por otro lado, de acuerdo con CBSInsights, las inversiones en compañías FinTech en América Latina y el Caribe llegaron a los US$ 13,5 mil millones en el 2021, lo que significa un incremento de tres veces en comparación a 2020 (US$ 3,5 mil millones). Para el segundo trimestre del 2022, las inversiones en el sector FinTech suman un total de US$ 2,8 mil millones.

Esta nueva edición de la Guía de Negocios FinTech 2022/2023 muestra el compromiso de EY con el desarrollo de negocios Fintech en el Perú, buscando siempre un mejor entorno de negocios en nuestro país a todo nivel. Los invitamos a descargar y revisar la Guía en nuestra página web. Esperamos que su lectura sea de provecho en el desenvolvimiento de sus actividades y nos ponemos a su disposición para asistirlos. Gracias por escucharnos y les deseamos unas felices fiestas de fin de año.