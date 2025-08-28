Podcast Consultorio Tributario

Únete a nuestro canal
Francisco Pantigoso Velloso da Silveira
Francisco Pantigoso Velloso da Silveira

En este podcast, , catedrático de las Universidades del Pacifico y UPC, nos explica los alcances de la RTF 02203-8-2020, incidiendo en el Informe técnico que presentó el contribuyente para sustentar la pérdida de mercaderías.

Los informes de pérdidas deben de individualizar los productos faltantes y cuantificar las diferencias por tipo de productos, entre otras características.

Escuchemos este podcast para tomar las previsiones necesarias en cuanto al kardex valorizado, como instrumento que permite identificar, por producto, los movimientos de entradas y salidas del inventario.

