Podcast Consultorio Tributario
Francisco Pantigoso Velloso da Silveira
En este podcast, , catedrático de las Universidades del Pacifico y UPC, analiza las consecuencias de que el Perú haya ratificado en mayo pasado el llamado “Megatratado” o Convención Multilateral (MLI en sus siglas en inglés), que pretende aplicar medidas de lucha contra la elusión, a través de los CDIs.

Escuchemos este nuevo podcast, y estemos atentos los detalles que se generarán a través de la aplicación de este MLI que viene impulsado por la OCDE y el G20.

