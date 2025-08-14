En este podcast, Francisco Pantigoso Velloso da Silveira, catedrático de las Universidades del Pacifico y UPC, revisa los aspectos controversiales que se siguen manteniendo en la legislación del IR, en materia de topes a las remuneraciones de socios accionistas o de los parientes de ellos, cuyos efectos como es sabido pueden derivar en gastos no deducibles y/o dividendos. Escuchemos este nuevo podcast, y conozcamos los problemas que pueden suscitarse en relación al valor de mercado de las remuneraciones.
Estimado(a) lector(a)
En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.
En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.
Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.
Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.