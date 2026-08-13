Consultorio Tributario
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Francisco Pantigoso
Francisco Pantigoso

En este podcast, Francisco Pantigoso Velloso da Silveira, catedrático de las Universidades del Pacífico y UPC, revisa los principales aspectos de un tema muy actual cual es el Borrador de Ley de pedido de facultades delegadas, especialmente en lo se relaciona con la temática tributaria.

Así se analiza la posibilidad de un nuevo Régimen Único Tributario, incentivos para gastos de capacitación y de contratación de jóvenes, créditos para empresas, entre otros aspectos, cuyos detalles deberán de ser plasmados y detallados en los Decretos Legislativos respectivos.

Escuchemos este podcast para conocer los principales aspectos impositivos que serían motivo de los próximos Decretos a publicarse.

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